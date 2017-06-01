Набиуллина рассказала, когда появится выраженный эффект от низкой инфляции

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. Эффекты от низкой инфляции в РФ станут наиболее выраженными через два–три года, в частности станут более доступными кредиты, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на сессии Петербургского международного экономического форума.

"Несмотря на то, что, действительно, инфляция серьезно снизилась, мы не считаем, что добились своей цели. Потому что наша цель — не в один месяц получить 4%, не второй месяц, а обеспечить среднесрочную стабильность низкой инфляции. И о том, что мы добились низкой стабильной инфляции, мы сможем сказать года через два-три, когда именно это обеспечим. Я думаю, что как раз через два-три года наиболее выраженными будут позитивные эффекты от низкой инфляции", — сказала глава регулятора.

"Будут снижаться ставки, будут более доступные кредиты. Главное — расширится горизонт планирования, и это будет способствовать росту инвестиций, росту конкурентоспособности", — добавила Набиуллина.

Ранее Банк России ставил своей целью снижение инфляции до уровня 4% к концу этого года. Экономика РФ впервые вплотную подошла к новому этапу развития — функционированию в условиях стабильной и низкой инфляции, поэтому фокус денежно-кредитной политики Банка России постепенно смещается от снижения инфляции к ее стабилизации около целевого уровня, отмечала ранее Набиуллина.

По данным Росстата, инфляция в РФ в апреле в годовом выражении замедлилась до 4,1% с мартовских 4,3%. С начала года по 22 мая инфляция составила 1,5%.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.