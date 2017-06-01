"Газпром" изучает промежуточное решение арбитража по спору с "Нафтогазом"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. "Газпром" получил текст предварительного решения Стокгольмского арбитража, юристы изучают документ, комментировать его пока рано, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"Газпром" получил соответствующее предварительное решение арбитража, сейчас они его изучают. После того как юристы его изучат можно будет комментировать",- сказал Новак журналистам в кулуарах ПМЭФ.

Согласно заявлениям "Нафтогаза" и МИД Украины, Стокгольмский арбитраж вынес следующее решение по спору с "Газпромом" в отношении контракта на поставку газа: отменил условие "бери или плати" (take or pay), отменил запрет на реэкспорт, постановил пересмотреть формулу цены начиная с 2014 года. "Газпром" со своей стороны подтвердил получение промежуточного решения суда, заявил, что документ еще предстоит проанализировать, однако в любом случае он лишь разрешает принципиальные юридические вопросы и не содержит каких-либо сумм.