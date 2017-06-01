Замглавы "Газпрома" о решении по спору с "Нафтогазом": важны забитые голы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. Заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев прокомментировал промежуточное решение Стокгольмского арбитража, которое суд вынес в среду.

Согласно заявлениям "Нафтогаза" и МИД Украины, Стокгольмский арбитраж вынес следующее решение по спору с "Газпромом" в отношении контракта на поставку газа: отменил условие "бери или плати" (take or pay), отменил запрет на реэкспорт, постановил пересмотреть формулу цены начиная с 2014 года. "Газпром" со своей стороны подтвердил накануне получение промежуточного решения суда и заявил, что документ еще предстоит проанализировать, однако в любом случае он лишь разрешает принципиальные юридические вопросы и не содержит каких-либо сумм.

"В футболе важны забитые голы, а не краткосрочное владение мячом", — сказал журналистам Медведев.

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