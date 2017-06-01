Цель по инфляции может быть снижена после 2024 года до 2,5%, считает Кудрин

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. Таргет Банка России по инфляции может быть после 2024 года снижен до 2,5% с существующего 4%-ного, считает экс-министр финансов РФ, глава совета Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин.

"Мы в своих прогнозах считаем, что за пределами 2024 года реалистичен целевой показатель (инфляции — ред.) ниже 4% — в 2,5%", — сказал Кудрин, выступая на ПМЭФ.

"Конечно, чем ниже инфляция, тем лучше — это улучшение бизнес-среды, более низкие ставки по долгосрочным кредитам", — отметил глава совета ЦСР.

"Понятно, почему ЦБ сейчас разумно держит таргет в 4% — структурные проблемы в экономике еще не решены, они дают дополнительную волатильность на инфляцию и не позволят строго держать ее на уровне 2-2,5% — в том числе, наша зависимость от нефти и волатильность курса, наши тарифные механизмы, производительность труда тоже создают риски и мешают выйти на более низкие темпы инфляции. Но мы должны к этому идти", — продолжил он.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.