Путин проведет совещания по демографии, бюджету и налогам

С-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в рамках обсуждения стратегии экономического развития РФ проведет совещания, в том числе по вопросам демографии, бюджетной и налоговой системам, технологиям, сообщил журналистам помощник президента РФ Андрей Белоусов.

Как ранее сообщал по итогам совещания по экономическим вопросам у президента РФ председатель совета фонда "Центр стратегических разработок", экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин, что президент в июне-июле проведет несколько совещаний по отдельным направлениям стратегии развития РФ.

"Во-первых, на этом совещании было принято решение о продолжении работы. И второе — по таким узловым вопросам в этих программах — будет ряд совещаний у президента. Я думаю, что с высокой вероятностью будет рассмотрение вопросов демографии, безусловно, будет рассмотрение вопросов по источникам роста, что у нас складывается с бюджетом и с налоговой системой. Думаю, что, скорее всего, будет рассмотрен вопрос по технологиям. И наверное ещё какие-то", — сказал Белоусов журналистам в кулуарах ПМЭФ.

Он добавил, что это будут более узкие совещания со специалистами, с экспертами.

"Вопрос одобрения той или иной программы — так вопрос не стоял", — ответил Белоусов на уточняющий вопрос о том, какая программа понравилась президенту.