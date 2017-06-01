Доля нефти в энергобалансе через 90 лет снизится до 2,1%, уверены эксперты

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. Доля нефти и ее продуктов в мировом энергобалансе через 15 лет составит 28,1%, но уже через 90 лет снизится до 2,1%, свидетельствуют итоги исследования ассоциации "Глобальная энергия".

Доля газовой энергетики при этом покажет гораздо более плавную динамику. Через 15 лет она составит 27,5%, а через 90 лет — 21,2%.

Как и нефти, сильную отрицательную динамику исследование предрекает угольной энергетике, доля которой может снизиться с 17,2% в 2032 году до 0,9% в 2107 году.

Наибольший рост, согласно исследованию произойдет в сфере возобновляемых источников энергии. Доля солнечной энергетики вырастет с 7,4% в 2032 году до 25,5% в 2107 году, доля ветроэнергетики — с 3,8% до 12,8%. При этом доля гидроэнергетики не претерпит существенных изменений. Через 15 лет она будет составлять 5,5%, через 90 лет — 9,4%. Ожидаемая доля атомной энергетики в 2032 году — 5,6%, в 2107 году — 7,4%.

Согласно исследованию, основной рост производства топливно-энергетических ресурсов через 15 лет будут обеспечивать США (24%), Россия (21%), Китай (16%) и страны Ближнего Востока (15%). Через 90 лет Китай выйдет на первое место (20%), Россия сохранит второе (16%), США переместятся на третье (14%), страны Ближнего Востока разделят четвертое место со странами Азии за исключением Китая (по 10%).

Ассоциация "Глобальная энергия" провела среди лауреатов одноименной премии, членов международного комитета по присуждении премии, других экспертов в области глобальной энергетики исследование, посвященное перспективам и направлениям развития глобального топливно-энергетического баланса. Презентация доклада, созданного на основе собранных данных, состоится на ПМЭФ-2017.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.