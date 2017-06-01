Объем работ РЖД на Кубе оценивается в 1,8 миллиарда евро
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. Объем работ РЖД на Кубе по модернизации железнодорожной инфраструктуры и поставке техники оценивается в 1,8 миллиарда евро, а контракт планируется подписать до конца 2017 года, сообщил журналистам первый вице-президент компании Александр Мишарин.
"Мы определили объем работ по модернизации железных дорог Кубы и подписали протокол с Союзом железных дорог Кубы на 1,8 миллиарда евро. Мы подготовили все проекты и составили объем этого контракта. Там перегоны, ремонт, поставки оборудования. Сейчас нам нужно согласовать условия финансирования, потому что там два источника: это спецсчет 10% кубинского долга и поставки нашей техники с помощью механизма ЭКСАР", — сообщил Мишарин в кулуарах ПМЭФ-2017.
Первый вице-президент РЖД утончил, что в части техники речь идет о путевой технике, оборудовании и т.д.
Он добавил, что переговоры идут по графику.
"До конца года (планируется подписать контракт — ред.). Мы по графику идём",- сказал Мишарин.
Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит в северной столице 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.
Петербургский международный экономический форум во второй раз пройдет на площадке "Экспофорума".
Главной темой предстоящего форума станут поиски нового баланса в глобальной экономике.
Официальная церемония открытия ПМЭФ с участием высоких гостей состоится 1 июня.
Центральным мероприятием форума станет пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина, премьер-министра Индии Нарендры Моди и федерального канцлера Австрии Кристиана Керна, которое состоится 2 июня.
Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов накануне открытия форума посетил стенд медиагруппы "Россия сегодня", которая является информационным партнером ПМЭФ. Агентство РИА Новости, входящее в состав медиагруппы, выпустило специальную информационную ленту для участников форума. Подписчики мобильного приложения "Динамика Дня" в дни ПМЭФ будут получать основные новости форума одной строкой, часто еще до того, как о событии сообщат ленты информационных агентств.
Первый вице-премьер правительства России Игорь Шувалов посетил стенд МИА "Россия сегодня" на площадке Петербургского международного экономического форума. Он высоко оценил качество подготовки форума в целом и стенда "России сегодня", а также рассказал о своей встрече на ПМЭФ с руководством Google и планах компании по развитию сотрудничества с РФ в сфере высоких технологий.
Ожидается, что в этом году в работе Петербургского международного экономического форума примут участие порядка 12 тысяч человек.
Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам форума. "Мировая экономика впервые за последние несколько лет начинает демонстрировать признаки преодоления спада. В ходе форума предстоит обсудить, как упрочить наметившиеся тенденции, а также оценить вызовы и риски, связанные с внедрением новых технологий", — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Глава российского государства выразил уверенность, что принятые в ходе форума инициативы и рекомендации будут способствовать выработке общих, консолидированных подходов, а заключенные на полях форума контракты и соглашения послужат развитию международного сотрудничества, запуску и реализации новых взаимовыгодных проектов.
Всего на форуме зарегистрировались представители 66 стран мира.
На стенде информационного агентства и радио Sputnik все дни форума будет работать радиорубка, гостями которой станут ведущие международные и российские ньюсмейкеры.
В работе ПМЭФ примут участие руководители 250 крупнейших иностранных компаний, главы 72 субъектов России.
О своем желании приехать на форум в Петербург сообщили тридцать девять министров из двадцати шести стран.
В этом году в работе форума в Петербурге примут участие порядка десяти членов клуба нобелевских лауреатов.
Более двух с половиной тысяч заявок поступило от СМИ на аккредитацию для работы на форуме.
В основной деловой программе форума запланированы 108 мероприятий.
В рамках работы форума подготовлена насыщенная культурная программа, включающая выставки, концерты и благотворительные акции.
При организации работы форума задействовано более тысячи волонтеров.
На время проведения форума в Петербурге и непосредственно на территории "Экспофорума" были приняты повышенные меры безопасности.
Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года.
С 2006 года ПМЭФ проводится под патронатом и при участии президента России.
За годы своего существования Петербургский форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.