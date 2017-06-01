Объем работ РЖД на Кубе оценивается в 1,8 миллиарда евро

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. Объем работ РЖД на Кубе по модернизации железнодорожной инфраструктуры и поставке техники оценивается в 1,8 миллиарда евро, а контракт планируется подписать до конца 2017 года, сообщил журналистам первый вице-президент компании Александр Мишарин.

"Мы определили объем работ по модернизации железных дорог Кубы и подписали протокол с Союзом железных дорог Кубы на 1,8 миллиарда евро. Мы подготовили все проекты и составили объем этого контракта. Там перегоны, ремонт, поставки оборудования. Сейчас нам нужно согласовать условия финансирования, потому что там два источника: это спецсчет 10% кубинского долга и поставки нашей техники с помощью механизма ЭКСАР", — сообщил Мишарин в кулуарах ПМЭФ-2017.

Первый вице-президент РЖД утончил, что в части техники речь идет о путевой технике, оборудовании и т.д.

Он добавил, что переговоры идут по графику.

"До конца года (планируется подписать контракт — ред.). Мы по графику идём",- сказал Мишарин.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит в северной столице 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.