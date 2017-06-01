Сбербанк снижает ставки по ипотеке

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Сбербанк с 1 июня 2017 года снижает процентные ставки по жилищным кредитам на покупку новостроек, а с 5 июня — по остальным базовым ипотечным продуктам, снижение составит 0,2-0,75 процентного пункта, сообщила пресс-служба банка.

Также банк с 1 июня увеличил на 0,2 процентного пункта скидку за электронную регистрацию сделки для первичного жилья.

"Процентная ставка на приобретение квартиры в новостройке составит 10,7%, а при условии оформления электронной регистрации сделки — 10%. Продолжает действовать специальная программа с рядом застройщиков, которая позволяет получить скидку от базовой ставки в размере 2,0-2,7 процентного пункта. Процентная ставка в рамках данного предложения составит с 1 июня 8,7% и 8% (при условии оформления электронной регистрации сделки)", — говорится в сообщении.

С 5 июня базовые ставки по продукту "Приобретение готового жилья" составят 10-11,25%, а с учетом акции для молодых семей — 9,5-10,75%. Отмечается, что эти процентные ставки действуют в регионах проведения акции "Региональное промо" до 31 декабря 2017 года.

В остальных регионах ставки составят по готовому жилью 11-12%, в рамках акции для молодых семей — 10,5-11,5%. По продуктам "Загородная недвижимость" ставки составят 11,5-12%, "Строительство жилого дома" — 12-12,5% во всех регионах.