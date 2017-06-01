Документация по российским евробондам подготавливается, заявил Сторчак

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. Документация по размещению суверенных еврооблигаций России находится в процессе подготовки, решение о валюте выпуска пока не принято, сообщил журналистам заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак.

"Евробонды — стартап, он еще в ранней стадии. Документация в процессе подготовки", — сообщил он в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"Решение даже по валюте не принято. По крайней мере, я точно не знаю, что оно принято", — добавил Сторчак.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит в северной столице 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.