В ДНР заявили о двух нарушениях перемирия в Донбассе

ДОНЕЦК, 1 июн — РИА Новости. Украинские силовики два раза нарушили режим прекращения огня после вступления в силу с полуночи 1 июня очередного перемирия в Донбассе, заявил журналистам в четверг представитель министерства обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Ранее в ДНР заявили об очередном бессрочном прекращении огня с 00.00 1 июня.

"С 00.00 часов (совпадает с мск) нами были зафиксированы два нарушения режима прекращения огня со стороны украинских силовиков. В настоящее время на линии соприкосновения все тихо. Режим прекращения огня соблюдается", — сказал представитель оборонного ведомства ДНР.

С начала 2017 года стороны конфликта в Донбассе не раз объявляли о введении режима тишины. По сообщениям министерства обороны ДНР, полное прекращения огня длилось не более 12 часов.