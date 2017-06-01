Набиуллина считает возможным дальнейшее снижение ставок

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Банк России видит возможности для дальнейшего снижения процентных ставок, но темпы этого снижения будут зависеть от ряда факторов, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Мы снизили наши процентные ставки, но я думаю, что мы имеем возможности для еще больших послаблений, но темпы этих послаблений будут зависеть от экономической ситуации, фактической инфляции, инфляционных ожиданий, динамики цен на нефть. Мы зависим от статистических данных и на каждой встрече, посвященной нашей политике, анализируем все эти факторы и определяем следующий шаг", — заявила Набиуллина в интервью американскому телеканалу CNBC в первый день ПМЭФ.

Сейчас ключевая ставка ЦБ составляет 9,25% годовых. ЦБ в конце апреля снизил ее на 0,5 процентного пункта. Это второе снижение ставки в текущем году. Как заявляла ранее Набиуллина, к 2020 году ключевая ставка может опуститься до 6,5-7% при инфляции 4%.