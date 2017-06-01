В Якутии ювелирам начали продавать мелкие партии алмазов

ХАБАРОВСК, 1 июн — РИА Новости. Презентация нового для России проекта реализации алмазного сырья ювелирам прошла в Якутии: схема позволит мастерам приобретать алмазы небольшими партиями или отдельными камнями, сообщается на сайте правительства республики Саха (Якутия).

"Сегодня благодаря совместной работе ООО "СеверАлмазТехнология", торгово-промышленной палаты региона и правительства республики наши гранильные и ювелирные предприятия имеют возможность приобрести алмазное сырье мелкими партиями, в том числе отдельными камнями, а не только крупными боксами, как это было ранее. Это очень хороший шаг вперед для развития отрасли", — приводятся на сайте слова министра промышленности и геологии республики Андрея Панова.

Он отметил, что благодаря этому проекту ювелиры и огранщики смогут подобрать интересующий их товар, который после огранки будет востребован на рынке. И для этого им не нужно обращаться за большими кредитами в банк, чтобы выкупить стандартный лот у АК "Алроса".

Сообщается, что на данный момент компания "СеверАлмазТехнология" закупает сырье в Якутском предприятии по торговле алмазами (ЯПТА) и представляет его Якутскому профессионально-образовательному кластеру алмазогранильных и ювелирных производств. Так, презентованная партия была закуплена в ЯПТА неделимым боксом в 120 карат на общую сумму 60 тысяч долларов, где содержатся камни различных характеристик. Затем Гохран России отсортировал это сырье для реализации небольшими партиями — от одного до восьми камней в лоте. Всего получилось 38 пакетов, где имеется 101 камень, цена за карат колеблется от 130 долларов до 1,4 тысячи долларов.

"Это так называемая "бельгийская модель" реализации алмазной продукции. Сейчас малому и среднему предпринимателю невыгодно покупать сырье большим боксом у компании "Алроса", поэтому в Якутске необходимо создать биржу по продаже отсортированного алмазного сырья, такого сейчас нет нигде на территории всего СНГ ", — сказал директор "СеверАлмазТехнологии" Борис Романов.

Сообщается также, что правительству Якутии необходимо проработать вопрос смены сбытовой политики "Алроса", чтобы продавать алмазы небольшими партиями.