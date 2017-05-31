Google удовлетворен разрешением спора с ФАС, сообщил Шувалов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая — РИА Новости. Google удовлетворен разрешением спора с ФАС РФ, сообщил РИА Новости первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов по итогам встречи в рамках ПМЭФ с вице-президентом Google по взаимодействию с государственными и общественными институтами в регионе Европы, Ближнего Востока и Африки Никласом Лундбладом.

"Они сказали, что полностью удовлетворены (разрешением спора с ФАС — ред), они заплатили штраф, и все в порядке", — сказал Шувалов, отвечая на вопрос, обсуждалась ли на встрече ситуация со спором ФАС и Google.

ФАС и американский IT-гигант Google 17 апреля поставили точку в двухлетнем разбирательстве по делу о предустановке на устройства с ОС Android конкурирующих приложений, заключив мировое соглашение. По условиям соглашения, Google обязался выплатить все штрафы ФАС, в том числе за неисполнение предписания в срок. Google при этом отказывается от эксклюзивности своих приложений на базе ОС Android в России, обязуется не ограничивать предустановку любых конкурирующих поисковых сервисов и приложений, в том числе — на основном экране по умолчанию.

За нарушение антимонопольного законодательства ФАС оштрафовала Google в 2015 году на 438 миллионов рублей, что составило 9% от оборота компании на рынке магазинов мобильных приложений РФ за 2014 год. Затем ФАС оштрафовала Google Inc. и Google Ireland Limited на общую сумму 1 миллион рублей за неисполнение предписания. Американская компания оспорила все акты ФАС в суде, но, проиграв несколько судебных процессов, инициировала переговоры о мирном урегулировании спора.