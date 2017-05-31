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Экономика

ПМЭФ-2017: Больше гостей, больше ожиданий и поиски нового баланса

Сюжет:
ПМЭФ-2017 (100)
20:2531.05.2017
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© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкСимволика Санкт-Петербургского международного экономического форума-2017.Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума-2017.
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Санкт-Петербург в очередной раз на несколько дней станет мировой деловой столицей — с 1 по 3 июня там будет проходить XXI Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ).

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Второй раз форум будет проводиться на площадке "Экспофорума", расположенной в ближайшем пригороде города в 7 километрах от кольцевой дороги. На этот раз форум будет проходить на фоне весьма прохладной и дождливой погоды — как ожидается, температура воздуха в течение всех трех дней не поднимется выше 10 градусов.

В этом году главной темой ПМЭФ стали поиски нового баланса в глобальной экономике. Разработка программы форума велась при участии более 200 ведущих экспертов из России, стран Европы, Азии, США, Северной и Латинской Америки. На форуме ждут более 12 тысяч человек из 130 стран мира.

На нынешнем форуме президент РФ Владимир Путин проведет встречу с главами международных суверенных фондов.

Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций (ООН) Антониу Гутерреш. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Кроме того, участники делового завтрака Сбербанка в рамках ПМЭФ попытаются получить ответ, какой будет Россия после выборов 2018 года.

ПМЭФ проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента РФ. ПМЭФ стал ведущей международной площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.

Что будет

На XXI ПМЭФ мероприятия объединены девизом "В поисках нового баланса в глобальной экономике". Дискуссии развернутся по пяти основным направлениям: "Динамика глобальной экономики", "Формируя повестку российской экономики", "Технологии, меняющие реальность", "Человеческий капитал как ключевой вектор развития" и "Беседы о будущем".

Пользователь смотрит фильм онлайн
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Кроме того, в рамках программы форума традиционно состоятся сессии БРИКС и форума "Деловой двадцатки" по международной торговле и инвестициям, cаммит глав энергетических компаний, страновые бизнес-диалоги, а также бизнес-завтраки "ЕАЭС-Индия", "IT-завтрак". Запланировано проведение сессии Шанхайской организации сотрудничества, сессии Валдайского клуба, а также Российско-индийский форум руководителей компаний.

Впервые на полях ПМЭФ будет организована сессия Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Дискуссии пройдут в традиционных для форума форматах панельных сессий, круглых столов, деловых завтраков и теледебатов.

Традиционно в ходе пленарного заседания форума на нем ожидается выступление президента России Владимира Путина.

Кто приедет

По данным организатора форума "Росконгресса", в этом году поступило больше заявок на участие в ПМЭФ, чем в прошлом году. Ожидается, что на форуме будет более 12 тысяч человек более чем из 130 стран. Кроме того, в этом году продолжается тенденция прошлых лет по увеличению числа участников из стран Юго-Восточной Азии, Японии.

Свое участие подтвердили уже более 230 руководителей иностранных компаний и 650 глав российских компаний, а также главы 76 субъектов Российской Федерации.

Культурная программа

В первый день ПМЭФ любителям классической музыки будет предложен торжественный вечер "Классика в замке" с участием ведущих солистов Мариинского театра — Марии Баянкиной и Алексея Маркова. Кроме того, 1 июня страна-гость Индия пригласит посетителей и участников на прием от Конфедерации индийской промышленности.

МИА Россия сегодня
© РИА Новости / Игорь Руссак
МИА "Россия сегодня" примет участие в ПМЭФ

Любители спорта смогут оценить международный турнир по смешанным единоборствам (ММА) M-1 Challenge 79, где в главном бою вечера выступит легендарный российский боец, суперзвезда мировых смешанных единоборств Александр Шлеменко по прозвищу Шторм.

Во второй день экономического форума, в частности, в "Манеже" на Исаакиевской площади пройдет торжественное мероприятие от имени губернатора Санкт-Петербурга. Гости вечера познакомятся с экспозицией The Best of Russia 2016, демонстрирующей беспрецедентный по масштабу фотопроект, охватывающий все регионы нашей страны, а также с выставкой работ художника из Бурятии Даши Намдакова.

Параллельно в рамках культурной программы также состоятся открытия выставок, музейные экскурсии и разнообразные перформансы. Обширную программу готовят и театры: ежедневно в Мариинском, Михайловском, Александринском театрах будут идти различные оперные и балетные постановки, концерты. Одним из заметных событий станет выступление Юрия Башмета и Всероссийского юношеского симфонического оркестра в концертном зале Мариинского театра.

В заключительный день ПМЭФ, 3 июня, на Дворцовой площади также состоится музыкальный фестиваль, посвященный 55-летию легендарного лидера группы "Кино" Виктора Цоя. В рамках фестиваля выступят рок-группы "Пикник", "Пилот", "Кукрыниксы", "Северный Флот", "Бригадный Подряд" и Тhe Hatters, которые исполнят наиболее известные песни "Кино". Также на больших фестивальных экранах можно будет увидеть редкие кадры выступлений, интервью с Виктором Цоем и ранее нигде не демонстрировавшиеся архивные записи из частных коллекций семьи и друзей музыканта.

Кроме того, 3 июня президент России будет присутствовать на церемонии имянаречения арктического танкера-газовоза "Кристоф де Маржери" – судна уникального ледового класса Arc7, разработанного для проекта "Ямал СПГ".

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