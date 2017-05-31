"Газпром" ожидает решение суда по спору с "Нафтогазом" не ранее конца июня

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Стокгольмский арбитраж может вынести окончательное решение по спору "Газпрома" и украинского "Нафтогаза" по контракту на поставку газа не ранее конца июня, говорится в сообщении "Газпрома".

"Стокгольмский арбитраж может вынести окончательное решение не ранее конца июня", — говорится в сообщении.

Согласно заявлениям "Нафтогаза" и МИД Украины, Стокгольмский арбитраж ранее вынес следующее промежуточное решение по спору с "Газпромом" в отношении контракта на поставку газа: отменил условие "бери или плати" (take or pay), отменил запрет на реэкспорт, постановил пересмотреть формулу цены начиная с 2014 года. "Газпром" со своей стороны подтвердил получение промежуточного решения суда, заявил, что документ еще предстоит проанализировать, однако в любом случае он лишь разрешает принципиальные юридические вопросы и не содержит каких-либо сумм.

"Газпром" и "Нафтогаз Украины" судятся в Стокгольмском арбитраже с июня 2014 года. Предметом исков являются контракты на поставку газа из РФ на Украину и на транзит газа через Украину от 2009 года.

Основная часть претензий "Газпрома" к "Нафтогазу" в рамках спора по поставкам газа приходится на штрафы за недобор газа по контрактному правилу "бери или плати" (take or pay). "Нафтогаз" требует от "Газпрома" ретроактивного изменения цены, возмещения переплат за непересмотренные цены на газ и транзитные ставки и отмены запрета на перепродажу газа, предусмотренного контрактом.