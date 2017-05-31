Евросоюз поддержал фермеров на сумму 442 миллиона евро

БРЮССЕЛЬ, 31 мая – РИА Новости, Мария Князева. Евросоюз предоставил фермерам, производящим овощи и фрукты, поддержку на сумму почти 450 миллионов евро ввиду российского продовольственного эмбарго, введенного в ответ на санкции ЕС, следует из сообщения Еврокомиссии.

"С момента введения российского эмбарго на импорт сельскохозяйственной продукции из ЕС в августе 2014 года Евросоюз помог поддержать фермеров, выращивающих фрукты и овощи, за счет дополнительного финансирования в размере 442 миллиона евро", — говорится в сообщении.

Россия в августе 2014 года ограничила импорт продуктов из стран, которые ввели против нее санкции из-за ситуации на Украине. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. В июне прошлого года эмбарго было продлено до 31 декабря 2017 года.