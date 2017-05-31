Как повысить пенсию: Кудрин представил стратегию экономического развития

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Стратегия экономического развития РФ на 2018-2024 годы, подготовленная Центром стратегических разработок (ЦСР), предполагает постепенное повышение пенсионного возраста начиная с 2019 года, сокращение госсектора в экономике, выплату пособия бедным семьям с детьми из средств маткапитала, а также наращивание инвестиций в человеческий капитал и масштабную модернизацию производства.

Результатом принятых мер, согласно плану авторов документа, должен стать рост размера пенсий в реальном выражении к 2024 году на треть, существенное сокращение уровня бедности семей с детьми и увеличение продолжительности активной жизни.

Фонд ЦСР, главой совета которого является экс-министр финансов Алексей Кудрин, во вторник представил президенту РФ Владимиру Путину стратегию экономического развития России на период 2018-2024 год. Презентация стратегии есть в распоряжении РИА Новости.

Экспортный бум

Темпы роста экономики РФ в 3,5-4% в среднесрочной перспективе возможны только при удвоении несырьевого экспорта к 2024 году. Авторы стратегии отмечают необходимость увеличения несырьевого экспорта с текущих 109 миллиардов долларов до 200 миллиардов долларов в 2024 году.

Программа ЦСР предполагает создание условий для экспортного бума, в частности за счет либерализации валютного регулирования и отмены валютного контроля, упрощения административных процедур, доступности помощи в оценке рисков для экспортеров. По мнению авторов документа, в РФ необходимо упростить таможенный контроль.

Кроме того, необходимо осуществлять поддержку экспорта образовательных и медицинских услуг, продукции креативных индустрий.

Программа ЦСР также предусматривает заключение преференциальных торговых соглашений со странами АТР, и соглашения о партнерстве и сотрудничестве с ЕС до 2025 года. Кроме того, авторы программы рассчитывают, что России завершит присоединение к ОЭСР к 2024 году.

Социальная сфера

ЦСР предлагает выплачивать ежемесячное пособие бедным семьям с детьми из средств материнского капитала. По мнению авторов стратегии, снижение бедности в РФ является главным приоритетом социальной политики.

Главные меры стратегии ЦСР по преодолению бедности касаются в основном поддержки семей с детьми. Предлагается создать на основе действующей новую систему региональных пособий для бедных семей с детьми, имеющих доходы ниже прожиточного минимума.

"(Предлагается – ред.) расширить целевое назначение программ "Материнский (семейный) капитал (МСК)", разрешить владельцам сертификата МСК с доходами ниже прожиточного минимума использовать его на ежемесячное пособие для погашения текущего подушевого дефицита доходов", — говорится в документе.

В результате социальную поддержку получат миллионы бедных семей, уровень бедности семей с детьми должен существенно сократиться.

Пенсионный возраст

ЦСР предлагает начиная с 2019 года ежегодно повышать в России пенсионный возраст на полгода, до 63 лет для женщин и до 65 лет для мужчин, при ожидаемом увеличении средней продолжительности жизни в стране до 76 лет.

Данная мера, по расчетам авторов, приведет к увеличению размера пенсий в РФ в реальном выражении к 2024 году на 30%. При этом коэффициент замещения (то есть отношение средней страховой пенсии по старости к средней заработной плате) сохранится на уровне не ниже 34%.

"Повышение возраста назначения страховой пенсии по старости на общих основаниях с 2019 года по полгода в год до 63 лет у женщин и 65 лет у мужчин", — говорится в документе.

Согласно расчетам авторов стратегии, средняя страховая пенсия при повышении пенсионного возраста составит 1,85 прожиточного минимума пенсионера (ПМП) к 2024 году, и 2,33 ПМП — к 2035 году.

По оценкам ЦСР, доля населения трудоспособного возраста в РФ в 2019 году составит 55%, старше трудоспособного возраста — 28% (для сравнения: в 1989 году доля населения старше трудоспособного возраста составляла 19%). Таким образом, в 2019 году на двух работающих россиян будет приходиться один пенсионер.

Трудоспособное население РФ в 2030 году снизится по сравнению с 2015 годом на 10,1 миллиона человек в возрасте 20-39 лет, а в возрасте 40-59 лет – напротив, вырастет на 3,2 миллиона человек.

Сократить госсектр

ЦСР предлагает нормативно ограничить разрастание госсектора в экономике и покупку новых активов крупными госкомпаниями.

В программе для "усиления рыночных сил" предлагается сокращение масштабов прямого участия государства в экономике за счет приватизации крупных компаний. Также предлагается "нормативное ограничение "разрастания" госсектора в экономике, ограничение приобретения новых активов крупными компаниями с госучастием, ревизия госхолдингов и госкорпораций", говорится в презентации стратегии.

Доходы от приватизации, согласно предложениям экспертов, могут составлять не менее 0,5% ВВП ежегодно, то есть, согласно расчетам ЦСР, в 2021 году они могут вырасти до 616 миллиардов рублей, а в 2024 году — до 758 миллиардов с 497 миллиардов рублей 2018 году.

Также в документе говорится о необходимости создания реальной практики корпоративного управления в госкомпаниях, создания центра трансформации госкомпаний. Госкомпании, согласно документу, должны становиться публичными, ориентироваться на IPO.

Образование, здравоохранение

Согласно стратегии ЦСР, долю расходов на образование и здравоохранение в структуре ВВП предлагается увеличить на 0,8 и 0,7 процентного пункта соответственно, на инфраструктуру — на 0,8 процентного пункта.

В числе мер по развитию системы образования авторы стратегии предлагают расширить сеть глобальных исследовательских вузов и опорных университетов.

Кроме того, необходимо создать рынок дополнительного профессионального образования для работающего населения, чтобы к 2024 году охватить дополнительными программами 35% работающих граждан, говорится в документе.

Система среднего профессионального образования, по мнению авторов стратегии, должна быть переориентирована на подготовку специалистов для работы на местах с высокими технологиями. Предлагается создание и трансформация не менее 300 колледжей высоких технологий и не менее 600 многопрофильных колледжей. В старшей же школе необходимо внедрять профильное образование.

В системе здравоохранения ЦСР предлагает осуществить перенос акцента с лечения на профилактику заболеваний, а также развивать новые медицинские технологии, в том числе дистанционный контроль здоровья граждан. Количество россиян, которые должны быть охвачены дистанционным медицинским контролем, по стратегии, должно увеличиться до 13,8 миллиона человек в 2024 году, а к 2035 году — до 44,1 миллиона человек.

Средняя продолжительность жизни в РФ, по стратегии Кудрина, увеличится до 76 лет, продолжительность здоровой жизни — до 68 лет.

Кроме того, стратегия развития РФ исходит из необходимости существенного наращивания инвестиций в человеческий капитал и в развитие инфраструктуры. Доля бюджетных расходов на эти цели в структуре ВВП к 2024 году должна вырасти на 2,3 процентных пункта.

Технологическая революция неизбежна

Программа Кудрина также содержит масштабный блок, касающийся модернизации традиционных отраслей производства и перехода на цифровые решения в инфраструктуре.

Для модернизации производства авторы программы предлагают сформировать крупные стратегические консорциумы, которые будут поддерживаться государством с помощью специнвестконтрактов и субсидий. Таких консорциумов должно быть 10-20, в том числе с участием ведущих зарубежных компаний.

В программе отмечается необходимость продвижения российских компаний на рынке беспилотных летательных аппаратов, морских интеллектуальных систем, беспилотных автомобилей.

Институты развития, согласно документу, должны быть перенацелены на технологический прогресс. Эксперты ЦСР считают важным разработку специальных программ для развития новых секторов экономики, таких как постуглеродная энергетика, биотехнологии, "зеленая" химия, новая микроэлектроника. При этом многие функции и бизнес-процессы, которые в настоящее время выполняются людьми, должны быть оцифрованы.

К 2020 году планируется сформировать полный комплекс стандартов цифровой экономки, а к 2024 году, согласно предложениям экспертов ЦСР, должна быть полностью сформирована цифровая инфраструктура.