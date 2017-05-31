США
31.0531 мая20:23МСК
USD56.69+0.17
EUR63.41+0.46
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

Как повысить пенсию: Кудрин представил стратегию экономического развития

Сюжет:
Главное за 31 мая 2017 года (11)
19:4631.05.2017
(обновлено: 20:02 31.05.2017)
02518
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкАлексей Кудрин. Архивное фотоАлексей Кудрин. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Стратегия экономического развития РФ на 2018-2024 годы, подготовленная Центром стратегических разработок (ЦСР), предполагает постепенное повышение пенсионного возраста начиная с 2019 года, сокращение госсектора в экономике, выплату пособия бедным семьям с детьми из средств маткапитала, а также наращивание инвестиций в человеческий капитал и масштабную модернизацию производства.

Алексей Кудрин на Красноярском экономическом форуме 2017
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Кудрин предложил ограничить покупку новых активов крупным госкомпаниям

Результатом принятых мер, согласно плану авторов документа, должен стать рост размера пенсий в реальном выражении к 2024 году на треть, существенное сокращение уровня бедности семей с детьми и увеличение продолжительности активной жизни.

Фонд ЦСР, главой совета которого является экс-министр финансов Алексей Кудрин, во вторник представил президенту РФ Владимиру Путину стратегию экономического развития России на период 2018-2024 год. Презентация стратегии есть в распоряжении РИА Новости.

Экспортный бум

Темпы роста экономики РФ в 3,5-4% в среднесрочной перспективе возможны только при удвоении несырьевого экспорта к 2024 году. Авторы стратегии отмечают необходимость увеличения несырьевого экспорта с текущих 109 миллиардов долларов до 200 миллиардов долларов в 2024 году.

Монеты России. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
В ЦСР назвали условие достижения роста ВВП в 3,5-4%

Программа ЦСР предполагает создание условий для экспортного бума, в частности за счет либерализации валютного регулирования и отмены валютного контроля, упрощения административных процедур, доступности помощи в оценке рисков для экспортеров. По мнению авторов документа, в РФ необходимо упростить таможенный контроль.

Кроме того, необходимо осуществлять поддержку экспорта образовательных и медицинских услуг, продукции креативных индустрий.

Программа ЦСР также предусматривает заключение преференциальных торговых соглашений со странами АТР, и соглашения о партнерстве и сотрудничестве с ЕС до 2025 года. Кроме того, авторы программы рассчитывают, что России завершит присоединение к ОЭСР к 2024 году.

Социальная сфера

ЦСР предлагает выплачивать ежемесячное пособие бедным семьям с детьми из средств материнского капитала. По мнению авторов стратегии, снижение бедности в РФ является главным приоритетом социальной политики.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 19 мая 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Медведев: экономика России выйдет на темпы роста выше среднемировых

Главные меры стратегии ЦСР по преодолению бедности касаются в основном поддержки семей с детьми. Предлагается создать на основе действующей новую систему региональных пособий для бедных семей с детьми, имеющих доходы ниже прожиточного минимума.

"(Предлагается – ред.) расширить целевое назначение программ "Материнский (семейный) капитал (МСК)", разрешить владельцам сертификата МСК с доходами ниже прожиточного минимума использовать его на ежемесячное пособие для погашения текущего подушевого дефицита доходов", — говорится в документе.

В результате социальную поддержку получат миллионы бедных семей, уровень бедности семей с детьми должен существенно сократиться.

Пенсионный возраст

ЦСР предлагает начиная с 2019 года ежегодно повышать в России пенсионный возраст на полгода, до 63 лет для женщин и до 65 лет для мужчин, при ожидаемом увеличении средней продолжительности жизни в стране до 76 лет.

Выплата пенсии. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Экономист объяснил, почему не растут пенсии россиян

Данная мера, по расчетам авторов, приведет к увеличению размера пенсий в РФ в реальном выражении к 2024 году на 30%. При этом коэффициент замещения (то есть отношение средней страховой пенсии по старости к средней заработной плате) сохранится на уровне не ниже 34%.

"Повышение возраста назначения страховой пенсии по старости на общих основаниях с 2019 года по полгода в год до 63 лет у женщин и 65 лет у мужчин", — говорится в документе.

Согласно расчетам авторов стратегии, средняя страховая пенсия при повышении пенсионного возраста составит 1,85 прожиточного минимума пенсионера (ПМП) к 2024 году, и 2,33 ПМП — к 2035 году.

Рублевые купюры разного достоинства. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Доходы россиян вернутся к докризисному уровню в 2022 году

По оценкам ЦСР, доля населения трудоспособного возраста в РФ в 2019 году составит 55%, старше трудоспособного возраста — 28% (для сравнения: в 1989 году доля населения старше трудоспособного возраста составляла 19%). Таким образом, в 2019 году на двух работающих россиян будет приходиться один пенсионер.

Трудоспособное население РФ в 2030 году снизится по сравнению с 2015 годом на 10,1 миллиона человек в возрасте 20-39 лет, а в возрасте 40-59 лет – напротив, вырастет на 3,2 миллиона человек.

Сократить госсектр

ЦСР предлагает нормативно ограничить разрастание госсектора в экономике и покупку новых активов крупными госкомпаниями.

Глава представительства Евросоюза в России Вигаудас Ушацкас. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Посол ЕС пожаловался на протекционизм в российской экономике

В программе для "усиления рыночных сил" предлагается сокращение масштабов прямого участия государства в экономике за счет приватизации крупных компаний. Также предлагается "нормативное ограничение "разрастания" госсектора в экономике, ограничение приобретения новых активов крупными компаниями с госучастием, ревизия госхолдингов и госкорпораций", говорится в презентации стратегии.

Доходы от приватизации, согласно предложениям экспертов, могут составлять не менее 0,5% ВВП ежегодно, то есть, согласно расчетам ЦСР, в 2021 году они могут вырасти до 616 миллиардов рублей, а в 2024 году — до 758 миллиардов с 497 миллиардов рублей 2018 году.

Также в документе говорится о необходимости создания реальной практики корпоративного управления в госкомпаниях, создания центра трансформации госкомпаний. Госкомпании, согласно документу, должны становиться публичными, ориентироваться на IPO.

Образование, здравоохранение

Согласно стратегии ЦСР, долю расходов на образование и здравоохранение в структуре ВВП предлагается увеличить на 0,8 и 0,7 процентного пункта соответственно, на инфраструктуру — на 0,8 процентного пункта. 

В числе мер по развитию системы образования авторы стратегии предлагают расширить сеть глобальных исследовательских вузов и опорных университетов.

Здание ООН в Нью-Йорке
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Аналитик: Запад пересматривает свою оценку российской экономики

Кроме того, необходимо создать рынок дополнительного профессионального образования для работающего населения, чтобы к 2024 году охватить дополнительными программами 35% работающих граждан, говорится в документе.

Система среднего профессионального образования, по мнению авторов стратегии, должна быть переориентирована на подготовку специалистов для работы на местах с высокими технологиями. Предлагается создание и трансформация не менее 300 колледжей высоких технологий и не менее 600 многопрофильных колледжей. В старшей же школе необходимо внедрять профильное образование.

В системе здравоохранения ЦСР предлагает осуществить перенос акцента с лечения на профилактику заболеваний, а также развивать новые медицинские технологии, в том числе дистанционный контроль здоровья граждан. Количество россиян, которые должны быть охвачены дистанционным медицинским контролем, по стратегии, должно увеличиться до 13,8 миллиона человек в 2024 году, а к 2035 году — до 44,1 миллиона человек.

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Набиуллина рассказала о вызовах, стоящих перед российской экономикой

Средняя продолжительность жизни в РФ, по стратегии Кудрина, увеличится до 76 лет, продолжительность здоровой жизни — до 68 лет.

Кроме того, стратегия развития РФ исходит из необходимости существенного наращивания инвестиций в человеческий капитал и в развитие инфраструктуры. Доля бюджетных расходов на эти цели в структуре ВВП к 2024 году должна вырасти на 2,3 процентных пункта.

Технологическая революция неизбежна

Программа Кудрина также содержит масштабный блок, касающийся модернизации традиционных отраслей производства и перехода на цифровые решения в инфраструктуре.

Алексей Кудрин. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Кудрин назвал пять мифов о путях роста российской экономики

Для модернизации производства авторы программы предлагают сформировать крупные стратегические консорциумы, которые будут поддерживаться государством с помощью специнвестконтрактов и субсидий. Таких консорциумов должно быть 10-20, в том числе с участием ведущих зарубежных компаний.

В программе отмечается необходимость продвижения российских компаний на рынке беспилотных летательных аппаратов, морских интеллектуальных систем, беспилотных автомобилей.

Институты развития, согласно документу, должны быть перенацелены на технологический прогресс. Эксперты ЦСР считают важным разработку специальных программ для развития новых секторов экономики, таких как постуглеродная энергетика, биотехнологии, "зеленая" химия, новая микроэлектроника. При этом многие функции и бизнес-процессы, которые в настоящее время выполняются людьми, должны быть оцифрованы.

К 2020 году планируется сформировать полный комплекс стандартов цифровой экономки, а к 2024 году, согласно предложениям экспертов ЦСР, должна быть полностью сформирована цифровая инфраструктура.

Комментировать
+
Экономика
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена