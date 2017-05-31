В Сбербанке рассказали, как защитить свои средства от кибермошенников

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал, как защитить свои средства от кибермошенников и обезопасить себя при покупках в интернете — не "вестись" на звонки и смс якобы от банка, а также применять средства защиты от вирусов.

Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На его долю приходится около трети активов всего российского банковского сектора. По данным банка, против его клиентов происходит 5–5,5 тысяч попыток мошенничества в неделю. На прошлой неделе Сбербанк добился собственного рекорда, установив и не допустив 97% случаев мошенничества.

"Первый совет: не реагировать ни на какие звонки. Если вам звонят и представляются службой безопасности банка или кол-центра и сообщают вам неприятную новость, что ваша карта заблокирована, но её можно разблокировать, не приходя в офис, при условии, что вы назовёте определённый номер, это точно мошенники. Если вам приходит смс, где предлагается просто позвонить по телефону, и у вас в жизни всё будет в порядке, это точно мошенники", — сказал Кузнецов в интервью РИА Новости в преддверии Петербургского международного экономического форума.

По его словам, в такой ситуации надо связаться с колл-центром банка и убедиться, что никаких действий не происходило.

"В отношении "Сбербанк Онлайн" самая большая угроза — это фишинг, где мошенники могут "повесить" на экран компьютера схожую картинку, и запросить у вас пароли и кодовые слова, а затем прислать смс-сообщения. На сайте есть инструкция, как понять, фишинговая это картинка или нет. Но, если с вами такое происходит, значит, вы дали мошенникам свой адрес, доступ в компьютер; значит, в вашем компьютере мошенники ориентируются достаточно уверенно. Надо применять средства вирусной защиты", — отметил собеседник агентства.

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