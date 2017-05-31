Первая швейная фабрика "Фаберлик" заработала в Ивановской области

ИВАНОВО, 31 мая — РИА Новости. Первое швейное производство российской компании "Фаберлик" открылось в городе Фурманов Ивановской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.

"Запуск швейного производства стал первым из пяти этапов проекта компании по локализации производства одежды в России. Фабрика "Фаберлик" разместилась на площади 1,5 тысяч квадратных метров, в дальнейшем планируется расширение до 18 тысяч квадратных метров. Сегодня на предприятии уже отшивается порядка 200 тысяч единиц продукции в месяц, в планах — выйти сначала на один миллион, а затем на полтора миллиона единиц в месяц", — добавил собеседник агентства.

На фабрике изготавливается трикотажная одежда из тканей российского производства. Первой запущена линия пошива женских водолазок. В ближайшее время планируется начать производство женского, мужского и детского нижнего белья, пижам, в следующем году — производство колготок и нижнего белья, в 2019 году — собственное производство трикотажных тканей. Изготовление верхней одежды, которое пока сосредоточено в других странах, руководство компании также планирует перевести в Ивановскую область, отметили в пресс-службе.

"Мы, безусловно, заинтересованы в приходе инвесторов в ту отрасль, которую определили для себя как приоритетную — рынок FashionNet. Кроме того, на фабрике "Фаберлик" созданы хорошие условия труда для работников, эти вещи мы отдельно обговаривали с инвестором. На предприятии высокий уровень зарплаты, бесплатное питание, организована доставка работников", — приводит пресс-служба слова губернатора Ивановской области Павла Конькова, который посетил производство.

Строительство и оборудование новых производственных участков планируется завершить к середине 2019 года. Общий объем инвестиций в течение нескольких лет составит свыше одного миллиарда рублей, всего будет создано более 1,2 тысячи рабочих мест, добавили в пресс-службе.

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