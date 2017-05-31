ЦСР предложил нарастить инвестиции в дороги и человеческий капитал

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая — РИА Новости. Стратегия развития РФ на 2018-2024 годы, подготовленная Центром стратегических разработок, исходит из необходимости существенного наращивания инвестиций в человеческий капитал и в развитие инфраструктуры. Доля бюджетных расходов на эти цели в структуре ВВП к 2024 году должна вырасти на 2,3 процентных пункта, следует из презентации стратегии, которая есть в распоряжении РИА Новости.

В рамках ПМЭФ-2017 планируется дискуссия, как сформировать повестку российской экономики. Глава совета ЦСР Алексей Кудрин является главным автором одной из стратегий по ускорению роста экономики России до среднемировых.

Согласно стратегии ЦСР, долю расходов на образование и здравоохранение в структуре ВВП предлагается увеличить на 0,8 и 0,7 процентного пункта соответственно, на инфраструктуру — на 0,8 процентного пункта.

В числе мер по развитию системы образования авторы стратегии предлагают расширить сеть глобальных исследовательских вузов и опорных университетов.

Кроме того, необходимо создать рынок дополнительного профессионального образования для работающего населения, чтобы к 2024 году охватить дополнительными программами 35% работающих граждан, говорится в документе.

Система среднего профессионального образования, по мнению авторов стратегии, должна быть переориентирована на подготовку специалистов для работы на местах с высокими технологиями. Предлагается создание и трансформация не менее 300 колледжей высоких технологий и не менее 600 многопрофильных колледжей. В старшей же школе необходимо внедрять профильное образование.

Здравоохранение

В системе здравоохранения ЦСР предлагает осуществить перенос акцента с лечения на профилактику заболеваний, а также развивать новые медицинские технологии, в том числе дистанционный контроль здоровья граждан. Количество россиян, которые должны быть охвачены дистанционным медицинским контролем, по стратегии, должно увеличиться до 13,8 миллиона человек в 2024 году, а к 2035 году — до 44,1 миллиона человек.

Средняя продолжительность жизни в РФ, по стратегии Кудрина, увеличится до 76 лет, продолжительность здоровой жизни — до 68 лет.

Транспорт

В части развития инфраструктуры речь идет в первую очередь о расширении транспортной сети. Авторы стратегии предлагают создать не менее шести транспортно-логистических хабов — в Московской, Свердловской и Ленинградской областях, в Санкт-Петербурге, Приморском и Краснодарском краях.

При этом к 2024 году в РФ нужно ввести в эксплуатацию не менее 1,2 тысячи километров высокоскоростных железных дорог, в том числе завершить проект ВСМ Москва-Казань, запустить маршруты Москва-Тула, Екатеринбург-Челябинск. Ввести не менее 5 тысяч километров скоростных автодорог.