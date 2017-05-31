США
31.0531 мая17:20МСК
USD56.69+0.17
EUR63.41+0.46
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

ЦСР предложил нарастить инвестиции в дороги и человеческий капитал

16:5231.05.2017
0250
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая — РИА Новости. Стратегия развития РФ на 2018-2024 годы, подготовленная Центром стратегических разработок, исходит из необходимости существенного наращивания инвестиций в человеческий капитал и в развитие инфраструктуры. Доля бюджетных расходов на эти цели в структуре ВВП к 2024 году должна вырасти на 2,3 процентных пункта, следует из презентации стратегии, которая есть в распоряжении РИА Новости.

Посетительница в отделении Пенсионного фонда
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
ЦСР предложил новую стратегию повышения пенсионного возраста в России

В рамках ПМЭФ-2017 планируется дискуссия, как сформировать повестку российской экономики. Глава совета ЦСР Алексей Кудрин является главным автором одной из стратегий по ускорению роста экономики России до среднемировых.

Согласно стратегии ЦСР, долю расходов на образование и здравоохранение в структуре ВВП предлагается увеличить на 0,8 и 0,7 процентного пункта соответственно, на инфраструктуру — на 0,8 процентного пункта.

В числе мер по развитию системы образования авторы стратегии предлагают расширить сеть глобальных исследовательских вузов и опорных университетов.

Монеты России. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
В ЦСР назвали условие достижения роста ВВП в 3,5-4%

Кроме того, необходимо создать рынок дополнительного профессионального образования для работающего населения, чтобы к 2024 году охватить дополнительными программами 35% работающих граждан, говорится в документе.

Система среднего профессионального образования, по мнению авторов стратегии, должна быть переориентирована на подготовку специалистов для работы на местах с высокими технологиями. Предлагается создание и трансформация не менее 300 колледжей высоких технологий и не менее 600 многопрофильных колледжей. В старшей же школе необходимо внедрять профильное образование.

Здравоохранение

В системе здравоохранения ЦСР предлагает осуществить перенос акцента с лечения на профилактику заболеваний, а также развивать новые медицинские технологии, в том числе дистанционный контроль здоровья граждан. Количество россиян, которые должны быть охвачены дистанционным медицинским контролем, по стратегии, должно увеличиться до 13,8 миллиона человек в 2024 году, а к 2035 году — до 44,1 миллиона человек.

Средняя продолжительность жизни в РФ, по стратегии Кудрина, увеличится до 76 лет, продолжительность здоровой жизни — до 68 лет.

Транспорт

В части развития инфраструктуры речь идет в первую очередь о расширении транспортной сети. Авторы стратегии предлагают создать не менее шести транспортно-логистических хабов — в Московской, Свердловской и Ленинградской областях, в Санкт-Петербурге, Приморском и Краснодарском краях.

При этом к 2024 году в РФ нужно ввести в эксплуатацию не менее 1,2 тысячи километров высокоскоростных железных дорог, в том числе завершить проект ВСМ Москва-Казань, запустить маршруты Москва-Тула, Екатеринбург-Челябинск. Ввести не менее 5 тысяч километров скоростных автодорог.

Комментировать
+
Экономика
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена