Россия довольна сотрудничеством с ОПЕК, заявил Медведев

ГОРКИ, 31 мая — РИА Новости. Россия довольна сотрудничеством с ОПЕК и принятыми решениями, позволяющими найти баланс на нефтяном рынке, это на пользу всем странам, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Мы довольны тем, как развивается сотрудничество, теми решениями, которые принимались в последнее время в результате скоординированной политики. Считаем, что это на пользу всем странам и позволяет найти необходимый баланс на нефтяном рынке", — сказал Медведев на встрече с генеральным секретарем ОПЕК Мохаммедом Баркиндо.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев — до конца марта 2018 года.