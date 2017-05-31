В Кремле разъяснили указ Путина о снятии ограничений с Турции

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Подписанием указа о снятии ограничений с Турции президент РФ Владимир Путин формализовал договоренности с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В Сочи, когда были переговоры, тогда президенты констатировали, что отменяются вот эти ограничения, которые ранее вводились, за небольшим исключением, и, собственно, произошла формализация этих договоренностей. А все остальное — просто смотрите текст указа", — сказал Песков на просьбу уточнить, чего именно коснется отмена ограничений.

На вопрос о том, означает ли это, что турецкие помидоры смогут вернуться на российский рынок, Песков отметил, что "в данном случае это не касается вот этих самых пресловутых помидоров, речь идет о других деталях".

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об отмене некоторых экономических мер в отношении Турции. Россия вводила эмбарго на поставки из Турции ряда продуктов с 1 января 2016 года в ответ на атаку турецких ВВС на российский Су-24 в Сирии, позднее часть ограничений была снята. В начале мая Путин по итогам переговоров с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом сообщил о договоренности по "комплексному решению о снятии ограничительных мер во взаимной торговле". Россия и Турция 22 мая подписали в Стамбуле совместное заявление о взаимном снятии ограничений в торговле.