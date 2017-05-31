Власти отказались от пилотного проекта по либерализации цен на газ

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. От запуска "пилота" по либерализации цен на газ в трех регионах страны, который предлагала ФАС, решено отказаться, сообщил РИА Новости заместитель министра энергетики РФ Кирилл Молодцов.
При этом он подчеркнул, что теоретически министерство готово поддержать проект, но с другими "вводными" данными. "Мы бы предложили (для пилотного проекта — ред.) пять регионов: регион, максимально приближенный к добыче; регион с максимальной газификацией; регион с максимальной дебиторской задолженностью; регион максимально удаленный от добычи; регионы с минимальной газификацией", — отметил Молодцов.
Таким образом, тестировать "пилот" необходимо в разных условиях. "Нам нет смысла читать букварь, если мы "Войну и мир" уже прочитали", — заключил он.
Ранее член правления, начальник департамента "Газпрома", генеральный директор "Газпром межрегионгаз" Кирилл Селезнев сообщал, что вопрос либерализации цен на газ обсуждался на совещании у вице-премьера РФ Аркадия Дворковича в марте, по итогам были направлены вопросы в министерство энергетики РФ и Федеральную антимонопольную службу (ФАС) РФ.
Замглавы Минэкономразвития РФ Николай Подгузов в интервью РИА Новости сообщал, что считает преждевременным предложение ФАС о либерализации цен на газ, потому что по данным аналитического центра при правительстве объем продаж газа на организованных торгах в настоящее время на внутреннем рынке составляет только 2%, и рыночного индикатора в случае либерализации не будет.