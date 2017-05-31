Власти отказались от пилотного проекта по либерализации цен на газ

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. От запуска "пилота" по либерализации цен на газ в трех регионах страны, который предлагала ФАС, решено отказаться, сообщил РИА Новости заместитель министра энергетики РФ Кирилл Молодцов.

"От реализации этого пилота отказались, он не на повестке сейчас", — сказал Молодцов. По его словам, в предлагаемом ФАС варианте пилотного проекта не было большой индикативности. "Мы бы результатов "пилота" не увидели, так как эти регионы наиболее приблеженны к регионам добычи, и в этом случае, если уж и проводить индикативы, то регионы разные брать. Какой смысл делать это там, где все уже сделано? где газификация 90%, где потребители есть. Логика должна быть какая-то", — сказал Молодцов.

При этом он подчеркнул, что теоретически министерство готово поддержать проект, но с другими "вводными" данными. "Мы бы предложили (для пилотного проекта — ред.) пять регионов: регион, максимально приближенный к добыче; регион с максимальной газификацией; регион с максимальной дебиторской задолженностью; регион максимально удаленный от добычи; регионы с минимальной газификацией", — отметил Молодцов.

Таким образом, тестировать "пилот" необходимо в разных условиях. "Нам нет смысла читать букварь, если мы "Войну и мир" уже прочитали", — заключил он.

Ранее член правления, начальник департамента "Газпрома", генеральный директор "Газпром межрегионгаз" Кирилл Селезнев сообщал, что вопрос либерализации цен на газ обсуждался на совещании у вице-премьера РФ Аркадия Дворковича в марте, по итогам были направлены вопросы в министерство энергетики РФ и Федеральную антимонопольную службу (ФАС) РФ.

ФАС РФ предлагала уже с 2017 года начать пилотный проект по изменению госрегулирования цен на газ. Пилотный проект либерализации цен на газ планировалось запустить в ХМАО-Югре, Ямало-Ненецком автономном округе и Тюменской области. Он подразумевает отмену государственного регулирования оптовых цен на газ и переход к формированию рыночных цен, а также изменение подходов к установлению тарифов на транспортировку газа. Против этого эксперимента выступали "Роснефть" и "Новатэк".

Замглавы Минэкономразвития РФ Николай Подгузов в интервью РИА Новости сообщал, что считает преждевременным предложение ФАС о либерализации цен на газ, потому что по данным аналитического центра при правительстве объем продаж газа на организованных торгах в настоящее время на внутреннем рынке составляет только 2%, и рыночного индикатора в случае либерализации не будет.