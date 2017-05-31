Американские бизнесмены выбрали лучшего молодого изобретателя из Дагестана

ДЕРБЕНТ, 31 мая – РИА Новости. Американские бизнесмены приехали в дагестанский Дербент на конкурс инновационных проектов резидентов бизнес-инкубатора "ПЕРИ Инновации", где выбрали лучшего молодого изобретателя.

По приглашению владельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова в Дагестан приехали основатели одних из самых успешных в мире стартапов: руководитель фонда Caspian VC Билл Шор, председатель Совета директоров Hyperloop One, соучредитель и управляющий директор Sherpa Capital Шервин Пишевар, основатель и генеральный директор ASAPP Густаво Сапожник, генеральный директор Diamond Foundry Мартин Рошайзен, основатель Moat Ной Гудхарт.

По решению экспертного жюри победителем конкурса стал 14-летний изобретатель Сагитав Сагитов, который за три недели со своей командой разработал 2D игру Cero, которая создана с помощью математических формул, без каких-либо графических рисунков. Теперь IT-специалист поедет на стажировку в одну из инновационных компаний Кремниевой долины.

В тройку лидеров вошли стартапы ClevAPI – это технология умного распознавания изображений для любых приложений, а также сервис "Медиктур".