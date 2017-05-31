"Сумма" вложит до $600 миллионов в проект дальневосточного порта Зарубино

ДЕРБЕНТ, 30 мая – РИА Новости. Группа "Сумма" планирует вложить 500-600 миллионов долларов в проект дальневосточного порта Зарубино, в общей сложности проект оценивается в 3 миллиарда долларов, сообщил журналистам основной владелец группы "Сумма" Зиявудин Магомедов во время конкурса инновационных проектов резидентов бизнес-инкубатора "ПЕРИ Инновации".

"Весь проект Зарубино оценивается в 3 миллиарда долларов. Там есть две стадии: первая — это порядка 1 миллиарда долларов, а вторая – плюс еще 2 миллиарда. Часть необходимой суммы для реализации проекта мы уже вложили – это порядка 100 миллионов долларов. Я полагаю, что порядка 500-600 миллионов долларов, а остальное мы рассмотрим в проектном финансировании", — сказал Магомедов.

Проект "Большой порт Зарубино" предполагает создание специализированных перегрузочных комплексов в морском порту Зарубино в бухте Троицы (Приморский край), включая зерновой, контейнерный и бункеровочный терминалы, а также развитие железнодорожной, автодорожной, энергетической инфраструктуры на участке Зарубино – Хуньчунь (Китай). Порт призван переваливать российские экспортные грузы и грузы, следующие из северо-восточных провинций Китая в южные. Первая очередь порта планируется к запуску в 2020 году.

Об интересе к проекту заявляли China Merchants Group и один из крупнейших мировых портовых операторов DP World (Dubai Port World). В сентябре прошлого года "Сумма" и DP World подписали пятилетний меморандум о взаимопонимании, в рамках которого намерены рассмотреть возможность реализации совместных проектов портовой, транспортной и логистической инфраструктуры. В частности, речь идет о развитии международных транспортных коридоров в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе о проекте "Большой порт Зарубино", включая транспортные подходы к порту.

На конкурс инновационных проектов резидентов бизнес-инкубатора "ПЕРИ Инновации" по приглашению владельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова приехали основатели одних из самых успешных в мире стартапов: руководитель фонда Caspian VC Билл Шор, председатель Совета директоров Hyperloop One, соучредитель и управляющий директор Sherpa Capital Шервин Пишевар, основатель и генеральный директор ASAPP Густаво Сапожник, генеральный директор Diamond Foundry Мартин Рошайзен, основатель Moat Ной Гудхарт.