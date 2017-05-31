"Газпром" получил уведомление об аресте акций "Газтранзита" на Украине

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Киев арестовал акции компании "Газтранзит", которые принадлежат российскому "Газпрому". Это произошло в рамках спора по антимонопольному делу, которое компания проиграла в суде.
"Газтранзит" является частным акционерным обществом. "Газпрому" принадлежит 40 процентов акций компании.
Суть спора
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) в 2015 году выписал "Газпрому" штраф на 86,86 миллиарда гривен (3,2 миллиарда долларов) за якобы злоупотребление монопольным положением на украинском рынке транзита газа. В Москве претензии отвергли, заявив, что компания не ведет предпринимательской деятельности в стране, лишь передавая газ "Нафтогазу".
Иск на итоговую сумму около 6,4 миллиарда долларов был удовлетворен судом в декабре прошлого года, однако "Газпром" подал апелляцию.
Шестнадцатого мая Высший хозяйственный суд Украины отклонил кассационную жалобу "Газпрома", требовавшего отменить решение судов предыдущих инстанций о принудительном взыскании штрафа.
Ищут имущество
Позднее глава украинского Минюста Павел Петренко уточнил, что ведомство начало поиски активов и имущества "Газпрома" на территории страны.
"Мы сейчас интенсивно работаем. Я не хочу раньше времени раскрывать определенную информацию, потому что это процесс поиска активов и имущества. Мы все делаем в рамках закона, и это будет, я очень рассчитываю, позитивный кейс по выполнению данного решения", — отметил чиновник.
Позиция Москвы
"Нам господин Шефчович написал в своем письме, что у него есть гарантии со стороны Украины, что никаких действий по взысканию штрафа и наложению ареста на имущество не будет. Мы не удовлетворены, потому что это не юридические гарантии, это словесные. Что, в принципе, проявилось в том, что недавно украинский суд возбудил исполнительное производство по этому поводу", — сказал Новак в интервью РИА Новости.
"Мы хотим получить ответ на все эти вопросы, потому что это снижает энергобезопасность ЕС, это абсолютно незаконно", — отметил министр.
"Наша позиция — решение суда должно быть отменено", — добавил Новак.
Ударит по Киеву
По мнению экспертов, позиция АМКУ о принудительном взыскании штрафа ударит по интересам самой Украины, а не по "Газпрому". Так, политолог Максим Жаров отмечал, что действия властей повредят инвестиционному климату в стране.
Политолог предположил, что у "Газпрома" не возникнет трудностей в защите своих интересов.
"Не думаю, что это как-то скажется на "Газпроме", потому что у него есть хорошие юридические аргументы против подобных шагов", — сказал Максим Жаров.
В свою очередь адвокат по международным делам юридической фирмы "Скрябин и партнеры" Денис Скрябин, комментируя решение суда, высказал мнение, что Украина "выдавливает" российскую компанию, принимая политизированные решения.
Тогда Скрябин также предсказал, что Киев будет пытаться арестовать активы "Газпрома" не только на Украине, но и в других странах.