Дания и Нижегородская область будут сотрудничать в фармацевтике

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 мая — РИА Новости. Дания и Нижегородская область планируют развивать сотрудничество в сельском хозяйстве и фармацевтике, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства российского региона.

Перспективы сотрудничества во вторник обсудили губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев и посол Дании в РФ Томас Винклер.

"Мы говорили и о перспективах сотрудничества. Ближайшая перспектива — открытие в 2018 году еще одного мощнейшего свиноводческого комплекса в Большемурашкинском районе с участием датских инвестиций… Обсуждали и другие направления, в частности, вопрос развития производства теплового оборудования на территории промзоны Дзержинск-Восточный и ряд других направлений, связанных с поставками сельскохозяйственного оборудования, сотрудничества в сфере фармацевтики", — сказал губернатор, слова которого приводятся в сообщении.

Шанцев отметил, что "перспективы есть, нужно продолжить практическую работу".

По словам посла, которого цитирует пресс-служба, датские компании видят, насколько динамично развивается Нижегородская область, и хотят принимать участие в этом процессе. "Отношения между Нижегородской областью и Данией развиваются в самом положительном ключе", — подчеркнул Винклер.

По информации регионального правительства, торговый оборот Нижегородской области и Дании в 2016 году вырос более чем в два раза по сравнению с 2015 годом и составил почти 30 миллионов долларов.

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