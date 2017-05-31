Путин отменил часть экономических мер против Турции

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал указ об отмене некоторых экономических мер в отношении Турции, сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства снял ограничение на найм в России турецких работников и на работу турецких компаний в отдельных сферах.

Путин поручил МИД уведомить Анкару о частичном возобновлении соглашения об условиях взаимных поездок граждан, подписанного в 2010 году. Также президент расширил список турецких граждан, которые смогут посещать Россию без виз.

Россия ввела эмбарго на поставки из Турции ряда продуктов в ответ на атаку турецкими ВВС российского Су-24 в Сирии, позднее часть ограничений была снята. В начале мая Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган договорились о "снятии ограничительных мер во взаимной торговле". Соответствующее совместное заявление стороны подписал 22 мая в Стамбуле.