В Минэнерго заявили о снижении среднесуточной нефтедобычи

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Среднесуточная добыча нефти в РФ в мае сократилась не менее чем на 300 тысяч баррелей к октябрю, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"Да, исполняем", — сказал Новак, отвечая на вопрос исполняет ли РФ обязательства по сокращению добычи нефти в мае. Он не стал называть точную цифру среднесуточной добычи, отметив, что она будет известна после окончания месяца и поступления соответствующей информации.

"Там будет триста (тысяч баррелей в сутки сокращения к уровню октября — ред.) точно", — сказал он.

ОПЕК договорилась 30 ноября прошлого года в Вене о сокращении добычи на 1,2 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня в целях стабилизации нефтяных цен. Одиннадцать не входящих в ОПЕК стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей, в том числе РФ — на 300 тысяч. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления.

На прошедшей в четверг, 25 мая, встрече в Вене все участники венского соглашения согласились продлить сокращение нефтедобычи на девять месяцев — до конца первого квартала 2018 года.

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