Новак выступил за выработку новых принципов сотрудничества ОПЕК+

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Необходимо выработать новые принципы для сотрудничества между странами ОПЕК и странами, не входящими в картель, после завершения действия венского соглашения, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.

"Необходимо выработать новые рамочные принципы для продолжения устойчивого, долгосрочного сотрудничества между ОПЕК и не ОПЕК (ОПЕК+ — ред.) даже после завершения срока действий венских соглашений. Россия выступает за проведение регулярных экспертных мероприятий с участием представителей ОПЕК и не ОПЕК по обсуждению актуальных тенденций развития ситуации на рынке нефти", — сказал Новак, выступая на заседании энергодиалога Россия-ОПЕК.

ОПЕК 30 ноября прошлого года в Вене договорилась о сокращении добычи на 1,2 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня в целях стабилизации нефтяных цен. Одиннадцать не входящих в ОПЕК стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей, в том числе РФ — на 300 тысяч. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. На прошедшей в четверг, 25 мая, встрече все участники венского соглашения согласились продлить сокращение нефтедобычи еще на девять месяцев — до конца первого квартала 2018 года.