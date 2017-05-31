Трамп подтвердил, что США поддерживают проект "Южного газового коридора"

БАКУ, 31 МАЯ – РИА Новости, Вугар Гасанов. Президент США Дональд Трамп в своем обращении участникам международной выставки и конференции "Нефть и газ Каспия-2017" в Баку, заявил, что США остаются приверженными реализации "Южного газового коридора".

Ежегодная Международная выставка и конференция "Caspian Oil & Gas-2017" и VII Каспийская международная выставка "Caspian Power-2017" открылась в среду в Баку, на эти мероприятия в столице Азербайджана собрались более 400 делегатов от 289 компаний из 30 стран мира.

Проект "Южного газового коридора" (ЮГК) предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу. На первоначальном этапе в качестве основного ресурса для ЮГК рассматривается газ, который будет добываться в рамках второй фазы разработки газоконденсатного месторождения "Шах-Дениз". В дальнейшем к проекту могут быть подключены другие источники.

"Я очень ценю партнерские отношения с Азербайджаном и ожидаю их развития. США остаются приверженными реализации "Южного газового коридора". Я очень ценю значимую роль Азербайджана в поддержании усилий по энергетической безопасности. Я выражаю готовность к сотрудничеству с вами", — говорится в послании Трампа.

По данным Natural Gas Europe, стоимость ЮГК составляет около 40 миллиардов долларов, включая 9,3 миллиарда долларов на проект Трансанатолийского трубопровода (TANAP), 6 миллиардов долларов — на проект Трансадриатического трубопровода (TAP), 23,8 миллиарда долларов — на вторую стадию разработки "Шах-Дениза" и расширение Южнокавказского газопровода.