СМИ: в Госдуму могут внести законопроект о конвертируемом займе

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Законопроект о конвертируемом займе планируют внести в Госдуму, пишет в среду "Парламентская газета" со ссылкой на автора документа, председателя комитета ГД по природным ресурсам Николая Николаева.

По его словам, законопроектом предлагается ввести новые корпоративные механизмы. Речь, в частности, идет о конвертируемом займе, который позволяет инвесторам превращать средства, предоставленные на развитие компании, в ее акции или доли по заранее определенным формулам в любой момент, если бизнес растет или привлекает следующий раунд инвестиций.

Отмечается, что в настоящее время это возможно только при просрочке долга, то есть при негативном сценарии развития бизнеса.

"Отсутствие таких механизмов в российском праве приводит к тому, что участники отношений вынуждены структурировать сделки по привлечению инвестиций в капитал обществ по иностранному праву", — приводятся в газете слова депутата.

По мнению автора, новые законодательно закрепленные инструменты снизят теоретические риски инвестора и, как следствие, привлекут больше игроков на рынок.