Uber уволила инженера из-за кражи документов по беспилотнику у Alphabet

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Компания Uber Technologies уволила инженера Энтони Левандовски в ходе дела о краже материалов по разработке беспилотного автомобиля, сообщает газета The New York Times.

"В течение нескольких последних месяцев Uber предъявила суду значимые доказательства того, что наша технология автономного вождения была разработана (нами — ред.) самостоятельно. В то же самое время Uber призывала Энтони оказывать полное содействие суду в получении фактов и решении нашего дела", — приводит издание слова первого помощника главного юрисконсульта компании по занятости и судебным разбирательствам Ангелы Падиллы (Angela Padilla) из электронного письма, присланного сотрудникам фирмы.

Ранее в мае Uber Technologies грозила уволить Левандовски, если он не выполнит распоряжение суда вернуть американскому холдингу Alphabet Inc., владеющему компанией Google, все документы, касающиеся разработки беспилотника. Тогда юристы попросили суд смягчить решение, чтобы Uber не увольнял Левандовски, если тот воспользуется своими конституционными правами, в частности, правом не свидетельствовать против себя, и не предъявит якобы украденные документы.

Компания Waymo, занимающаяся созданием беспилотного автомобиля в Alphabet, ранее обвинила бывших инженеров Google в том, что они украли схему применяемой в беспилотных автомобилях технологии лидара (лазерного локатора) и использовали ее в стартапе Uber, компании Otto, которая также специализируется на технологии беспилотного вождения.

В частности, учредитель Otto и сооснователь проекта беспилотника в Google Энтони Левандовски, по версии Waymo, перед своим уходом после девяти лет работы в январе 2016 года загрузил себе более 14 тысяч конфиденциальных файлов с фирменными схемами различных аппаратных систем Waymo, включая схему лидара.

Тогда суд в Сан-Франциско постановил, что Uber должен к 31 мая вернуть все скачанные материалы и воспрепятствовать их использованию со стороны Левандовски. Кроме того, согласно решению суда, Левандовски должен быть отстранен от работы, связанной с использованием лидара. При этом суд решил, что Uber может продолжить разработку беспилотного автомобиля.