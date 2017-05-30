Новые котлы установят на котельной в Вихоревке Иркутской области к августу

Батарея в подъезде одного из жилых домов, архивное фото

Батарея в подъезде одного из жилых домов, архивное фото

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости/Прайм. Установку двух новых котлов на котельной в Вихоревке Иркутской области, где из-за проблем с теплоснабжением в отопительном сезоне был введен режим чрезвычайной ситуации, планируется завершить до августа, сообщается на сайте областного заксобрания.

"Здесь должны быть установлены два новых котла, монтаж которых подрядчик планирует завершить 31 июля. Но также необходимо провести ремонт еще двух старых котлов и обновление теплосетей, иначе и при работающих котлах велика вероятность возникновения проблем с теплоснабжением города", — отмечается в сообщении.

За отопительный сезон 2016–2017 годов на угольной котельной "Водогрейная", обслуживающей часть Вихоревки, произошло свыше 150 случаев аварийной остановки оборудования. Семь раз котельная останавливалась полностью. ООО "Тепловые сети", обслуживающее объект на условиях концессионного соглашения с муниципалитетом, имеет миллионные долги перед сотрудниками по заработной плате.

Ранее сообщалось, что за создание чрезвычайной ситуации во время отопительного сезона, профильный министр области, а также глава города были отправлены в отставку.