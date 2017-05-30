Мантуров рассказал о готовящемся межправсоглашении между Россией и Египтом

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Межправительственное соглашение России и Египта по промзоне в районе Порт-Саида практически согласовано; Минпромторг РФ надеется, что оно будет подписано до осени, сообщил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Вчера с (министром торговли и промышленности Египта — ред.) Тареком Кабилем говорил. Собственно, это одна из причин, почему он не прилетит завтра на Питерский форум, поскольку считает, что принципиально важно "добить" сейчас все нормативные акты, которые на стадии завершения находятся в Египте… Чтобы уже субстантивно наполнить свой визит, приехав сюда с подготовленным проектом межправсоглашения, которое мы сегодня уже практически согласовали. Но они должны принять те условия, которые мы настраиваемся, и рассчитываем, что они предоставят нам налоговые преференции", — сказал Мантуров.

По слова российского министра, его египетский визави обещал в течение месяца финализировать все документы и приехать в Москву. "Надеюсь, что, прилетев, мы что-то финализируем, потом завершится процедура межгосударственного согласования. Процесс достаточно бюрократичный, но надеюсь, что до осени досогласуем и подпишем", — пояснил Мантуров.

Россия и Египет в начале февраля подписали протокол о создании российской промышленной зоны в районе Суэцкого канала для локализации производств российских компаний, ориентированных на рынки Египта, Африки и Ближнего Востока. В промзоне предполагается производство грузовиков, сельскохозяйственных тракторов, продуктов нефтехимии, железобетонных изделий. Позже в феврале на портале госзакупок сообщалось, что Минпромторг РФ проводит конкурс с максимальной ценой контракта 20 миллионов рублей на подготовку бизнес-плана и мастер-плана российской промышленной зоны в египетском Порт-Саиде.

Замминистра промышленности и торговли Египта Ахмед Антар в марте говорил РИА Новости, что переговоры о создании российской промзоны в Египте проходят в динамичном ключе, и стороны разрешили большинство вопросов по реализации проекта.