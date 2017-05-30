Частно-государственный проект "Тамбовская индейка" вышел на полную мощность

ПЕРВОМАЙСКИЙ (Тамбовская область), 30 мая — РИА Новости/Прайм. Группа "Черкизово", один из крупнейших российских производителей мяса и мясных продуктов, запустила на полную мощность проект по производству индейки в Тамбовской области, передает корреспондент РИА Новости с церемонии открытия.

Совместное российско-испанское предприятие "Тамбовская индейка" расположено в Первомайском районе Тамбовской области. Проект был реализован "Черкизово" вместе с испанской Grupo Fuertes, соглашение о строительстве было заключено в мае 2012 года. Инвестиции в проект составили 10,2 миллиарда рублей (4,5 миллиарда — заемные), до конца года будет инвестировано еще 1,9 миллиарда. Партнеры ожидают, что вложения окупятся за восемь лет.

Производственная мощность "Тамбовской индейки" — 50 тысяч тонн в живом весе, она может быть удвоена. На сегодняшний день на фермах предприятия содержится более 1 миллиона голов птицы. Производственный комплекс включает инкубатор на 5,6 миллиона яиц годовой закладки, четыре площадки доращивания, девять площадок откорма, комбикормовый завод мощностью 180 тысяч тонн в год, элеватор мощностью 90 тысяч тонн, цех переработки.

"Тамбовская индейка" стала самым успешным проектом, реализованным в рамках государственно-частного партнерства. Сегодня Группа "Черкизово" — один из главных стратегических инвесторов в нашем регионе. А предприятие с испанским капиталом — это достойный пример импортозамещения, использования передовых технологий и привлечения иностранного капитала для развития российской экономики. Ценность таких инвестиций для региона безусловна. Речь идет как о новых рабочих местах, так и о налоговом эффекте, причем в стратегической перспективе", — сказал глава администрации Тамбовской области Александр Никитин.

Группа "Черкизово" входит в тройку лидеров на рынках куриного мяса, свинины, продуктов мясопереработки и является крупнейшим в стране производителем комбикормов; 65% акционерного капитала компании контролирует основатель группы Игорь Бабаев и его семья, 35% находятся в свободном обращении.

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