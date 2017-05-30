Греф выступил за введение аккуратного регулирования биткоина

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Все больше стран открывают свои рынки для криптовалют, и в России тоже надо ввести аккуратное регулирование биткоина, так как это предоставляет колоссальные возможности, считает глава Сбербанка Герман Греф.

Зампред ЦБ Ольга Скоробогатова в мае сообщила, что Банк России через месяц представит вариант нормативных документов по налогообложению криптовалют, в том числе биткоина, как цифрового товара. Сейчас в РФ действует запрет на выпуск денежных суррогатов.

"Нужно легально сформировать наше отношение к криптовалютам. Мы видим, что все больше стран попадают в клуб, который открывает свои рынки для криптовалют. Последней страной была Япония. Я думаю, в том числе, это был фактор, который повлиял на курс биткоина", — сказал Греф в интервью телеканалу "Россия 24".

"Как мне кажется, подобного рода технологии нужно пытаться развивать, осознавая их сильные и слабые стороны, начинать их очень аккуратно регулировать, но ни в коем случае не запрещать… Это приводит к тому, что страна потом отстает на десятилетия в развитии очень перспективных технологий", — считает глава Сбербанка.

"И законодатель, конечно, должен с подачи правительства очень ясно сформулировать свое отношение и ни в коем случае не запрещать как минимум эксперименты на эту тему. И технология блокчейн — одна из прикладных задач, и криптовалюта, которые дают, конечно, колоссальные возможности", — добавил Греф.

Курс биткоина к доллару бьет исторические рекорды. За год курс криптовалюты вырос примерно в 5 раз. В ходе торгов 25 мая стоимость биткоина на торгах электронной биржи Kraken превысила отметку в 2,7 тысячи долларов и поднялась до исторического максимума в 2722,24 доллара за биткоин, после чего несколько снижалась. Во вторник по состоянию на 14.41 мск курс биткоина растет на 2,79% — до 2308 долларов за биткоин. Укреплению курса биткоина к доллару способствует увеличение объема торгов в Японии, которая в апреле признала криптовалюту законным способом оплаты.