Греф рассказал, когда в России начнут массово использовать блокчейн

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Массовое использование информационной технологии "блокчейн" в России требует изменений в законодательстве, может начаться не раньше, чем через полтора или два года, а на ее понимание может уйти лет десять, считает глава Сбербанка Герман Греф.

Блокчейн — система организации распределенной базы данных. Эта технология позволяет серьезно оптимизировать издержки корпоративного и государственного управления. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая 17 мая на Санкт-Петербургском международном юридическом форуме, даже заявлял, что с развитием такой технологии посредничество банков по многим операциям может оказаться излишним.

"Для того, чтобы ее рекомендовать для массового внедрения, нужно иметь саму технологию. Эта технология пока на стадии очень раннего созревания. То, что называется maturity, зрелость технологии, позволяющая ее массово внедрять, — это пока не про блокчейн. И сегодня можно говорить только о том, что начало такого массового использования технологии возможно не раньше, чем через года полтора-два", — сказал Греф в интервью телеканалу "Россия 24".

"Пока идет большое количество пилотных проектов, и у нас, наверное, штук пять разных проектов, и достаточно успешные проекты с очень интересными результатами. Я думаю, мой горизонт — понимание этой технологии — это 10 лет, и надо много работать с ней, экспериментировать, использовать для совершения совершенно разных задач", — добавил он.

Также, помимо прочего, применение блокчейна в РФ потребует корректировки федерального закона "О персональных данных", отметил Греф.

"Очевидно, что это одна из прорывных технологий, и она очень сильно изменит все отрасли, начиная с нашей, но пока это технология будущего. Нужно корректировать законодательство под нее, потому что есть большое количество особенностей. Действующий закон о персональных данных имеет ограничения в использовании этой технологии", — заключил топ-менеджер.