Быстрое снижение инфляции создает проблемы для экономики, считает Греф

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Быстрое снижение инфляции в России является не очень здоровым процессом, а эффект от низкого роста цен проявится с лагом в несколько лет, считает глава Сбербанка Герман Греф.

"Такое быстрое сокращение инфляции это не очень здоровый процесс, это тоже проблема для экономики. Очевидно, что мы уже заплатили за это цену и будем дальше платить еще", — заявил Греф в эфире телеканала " Россия 24 ".

"Отдача от низкой инфляции появится не сразу — через несколько лет. Вы видите, что сегодня ставки имеют очень большой положительный спред, что не очень хорошо в целом для инвестиционной активности. Поэтому отдачу от низкой инфляции, низких ставок нужно будет ожидать не в 2017 и, может быть, даже не в 2018 году", — добавил он.

Глава Сбербанка считает, что низкая инфляция — это хорошая база, но одной ее недостаточно для возобновления экономического роста.

"Нам нужны инвестиции. Инвестиции приходят туда, где им комфортно, где есть высокий потенциал их быстрой, небюрократичной реализации, и, конечно, потенциал высокой доходности. Это все нужно создавать. Это задача, которая будет стоять перед новым президентом и правительством", — заключил он.