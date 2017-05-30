Глава ВТБ рассказал, сколько займет выход банка с украинского рынка

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Продажа активов и выход с украинского рынка может занять у ВТБ еще год, следует из слов главы банка Андрея Костина в интервью газете Financial Times.
"Мы готовы это сделать, но это займет, возможно, еще один год", — сказал Костин, говоря о возможных сроках продажи активов на Украине.
Костин также считает, что экономические перспективы России улучшаются, и это будет способствовать дальнейшему снижению ключевой ставки ЦБ до уровня ниже 9,25%. Следующее понижение ставки возможно "до лета", также сказал глава ВТБ.
После этого первый зампред ВТБ Юрий Соловьев сообщал, что ВТБ может продать украинский "БМ Банк" в мае-июне, на него претендуют украинский инвестор и консорциум инвесторов из США и Европы.