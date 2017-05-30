Источник: Венесуэлу на ПМЭФ представят министры и замглавы PDVSA

МЕХИКО, 30 мая – РИА Новости. Венесуэльская делегация на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) будет представлена сразу двумя министрами и заместителем главы нефтяной компании PDVSA, рассказал РИА Новости осведомленный источник в дипломатических кругах южноамериканской страны.

"ПМЭФ собираются посетить министр внешней торговли и иностранных инвестиций Хесус Фария, министр нефти Нельсон Мартинес и один из вице-президентов PDVSA", — сообщил источник.

XXI Петербургский международный экономический форум состоится в Санкт-Петербурге 1-3 июня 2017 года.