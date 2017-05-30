Суд отказался арестовать квартиры Исмаилова на Кутузовском проспекте

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Арбитражный суд Московской области отказался наложить арест на пятикомнатную и шестикомнатную квартиры на Кутузовском проспекте бывшего владельца Черкизовского рынка, основателя группы АСТ бизнесмена Тельмана Исмаилова, следует из опубликованных определений суда.
"Кроме того, суд отмечает, что удовлетворение заявления о принятии обеспечительных мер в виде наложения ареста на объект недвижимости… предполагает и удовлетворение находящегося в производстве суда заявления о признании сделки по дарению указанного объекта недвижимости недействительной, что не допустимо", — отмечается в определениях суда. Кому и когда были подарены квартиры, в материалах суда не уточняется.
Суд в марте отклонил предложенный должником план реструктуризации долгов. Прежний финансовый управляющий Исмаилова Алексей Грудцин сообщил, что проект плана содержит недостоверные сведения, и что у должника нет объективной возможности произвести погашение долгов в установленный законом трехлетний срок. Как следует из материалов дела, к Исмаилову были поданы требования на сумму более 150 миллиардов рублей.
Предприниматель Исмаилов, контролирующий группу компаний АСТ и входивший в рейтинг богатейших бизнесменов России, в 2009 году столкнулся с масштабными претензиями со стороны правоохранительных органов к деятельности своего главного актива — Черкизовского рынка, крупнейшего в столице центра мелкооптовой торговли. Рынок был закрыт после того, как органы санитарного контроля обнаружили там многочисленные нарушения.