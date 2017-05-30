Суд отказался арестовать квартиры Исмаилова на Кутузовском проспекте

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Арбитражный суд Московской области отказался наложить арест на пятикомнатную и шестикомнатную квартиры на Кутузовском проспекте бывшего владельца Черкизовского рынка, основателя группы АСТ бизнесмена Тельмана Исмаилова, следует из опубликованных определений суда.

Арестовать недвижимость общей площадью 292 квадратных метра в качестве обеспечительных мер в деле о банкротстве Исмаилова просил его финансовый управляющий Валерий Кубелун. Суд отклонил ходатайства как необоснованные. По мнению суда, Кубелун не представил надлежащих доказательств, подтверждающих, что непринятие обеспечительных мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта либо причинить значительный ущерб заявителю.

"Кроме того, суд отмечает, что удовлетворение заявления о принятии обеспечительных мер в виде наложения ареста на объект недвижимости… предполагает и удовлетворение находящегося в производстве суда заявления о признании сделки по дарению указанного объекта недвижимости недействительной, что не допустимо", — отмечается в определениях суда. Кому и когда были подарены квартиры, в материалах суда не уточняется.

Подмосковный арбитраж в марте признал Исмаилова банкротом и открыл процедуру реализации его имущества. Суд утвердил финансовым управляющим должника Кубелуна. Первую процедуру банкротства Исмаилова — реструктуризацию долгов — суд в августе 2016 года ввел по заявлению БМ-Банка, входящего в группу ВТБ.

Суд в марте отклонил предложенный должником план реструктуризации долгов. Прежний финансовый управляющий Исмаилова Алексей Грудцин сообщил, что проект плана содержит недостоверные сведения, и что у должника нет объективной возможности произвести погашение долгов в установленный законом трехлетний срок. Как следует из материалов дела, к Исмаилову были поданы требования на сумму более 150 миллиардов рублей.

Предприниматель Исмаилов, контролирующий группу компаний АСТ и входивший в рейтинг богатейших бизнесменов России, в 2009 году столкнулся с масштабными претензиями со стороны правоохранительных органов к деятельности своего главного актива — Черкизовского рынка, крупнейшего в столице центра мелкооптовой торговли. Рынок был закрыт после того, как органы санитарного контроля обнаружили там многочисленные нарушения.