Куба хочет предоставлять российским госкорпорациям курортные услуги

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Республика Куба заинтересована предоставлять санаторно-курортные услуги сотрудникам российских госкорпораций, сообщил в интервью РИА Новости торговый представитель РФ на Кубе Александр Богатырь в преддверии ПМЭФ.

"Куба очень заинтересована в предоставлении медицинских услуг российским гражданам, желательно на основе соглашений с корпоративными клиентами, которые могли бы приезжать на Кубу лечиться и заодно отдохнуть на прекрасных пляжах", — сказал Богатырь.

"Экспорт медицинских услуг — это одна из основных статей доходов кубинского бюджета, тысячи кубинских врачей направляются на работу за рубеж: в Латинскую Америку, страны Карибского бассейна, Африку. Также Куба развивает предоставление медицинских услуг внутри страны для иностранных граждан", — отметил он.

Торгпред добавил, что на острове "есть целый ряд направлений медицины, в которых кубинские достижения имеют международное признание". "Конечно, это отдельные направления, на которых государство целенаправленно концентрирует силы и средства. В качестве примеров можно привести онкологию, фармацевтику, восстановительную медицину", — отметил Богатырь.

Она также сообщил, что для активизации сотрудничества с Россией в сфере фармацевтики в Москве скоро будет открыто представительство BioCubaFarma, крупнейшей кубинской компании, занимающейся разработкой и экспортом лекарств.