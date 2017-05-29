"Росгеология" планирует заключить соглашения со странами Европы и Африки

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Многопрофильный геологический холдинг "Росгеология" в рамках предстоящего Санкт-Петербургского международного экономического форума намерен расширить сферу своей деятельности на международной арене, в частности, закрепить свои отношения соглашением о сотрудничестве как со странами Европы, так и с Африкой, сообщил в интервью РИА Новости советник генерального директора АО "Росгеология", а также генеральный директор ООО "РГ-Информ" Антон Сергеев.

"Касаясь африканского континента, стоит отметить тот факт, что в последние пару лет "Росгеология" существенно укрепила позиции на данном рынке, сейчас реализуются определенные проекты, успешное выполнение которых, надеемся, будет служить дальнейшему повышению авторитета холдинга в этих странах", — отметил он.

Говоря об основных направления международной деятельности холдинга, Сергеев отметил, что приоритеты отдаются проведению геологоразведочных работ на остродефицитные полезные ископаемые и те виды минерального сырья, которые имеют перспективы повышения спроса.

Интересными для холдинга являются страны Африки, в частности Алжир, Судан, ЮАР; страны Ближнего Востока и Азии, в том числе Пакистан, Иран, Индия, Китай, а также СНГ, отметил он.

Компания активно развивает отношения с Ираном. Так, в конце марта в рамках визита президента исламской республики в Москву "Росгеология" и Национальная иранская нефтяная компания (NIOC) заключили меморандум о взаимопонимании. В январе гендиректор "Росгеологии" Роман Панов говорил, что "Росгеология" рассчитывает в текущем году заключить соглашение и начать работы по геологоразведке на суше и шельфе Ирана.

В марте 2016 года сообщалось, что "Росгеология" в партнерстве с Национальной иранской нефтяной компанией (NIOC) в течение года намерена проанализировать сейсмические материалы по ряду нефтегазовых месторождений Ирана. В частности, "Дальморнефтегеофизика" (входит в "Росгеологию") приступила к переобработке сейсмических материалов МОГТ-2D прошлых лет по Персидскому заливу и Абаданскому плато в Иране.

При этом Сергеев отметил, что иранский проект – не первый для "Росгеологии" на таком высококонкурентном рынке, как регион Персидского залива. Холдинг в сентябре 2016 года начал сотрудничество с Нефтегазовой Холдинговой Компанией Бахрейна (Nogaholding Company), напомнил он. "При этом стоит отметить, что международные контракты предполагают тщательный аудит возможностей компаний-контрагентов для подтверждения высокого класса оборудования и специалистов. И "Росгеология" такие проверки успешно проходит. Мы рады, что получили хорошую оценку от партнеров из Бахрейна и Ирана, и они заявили о готовности работы с нами по итогам аудита", — добавил Сергеев.

Также по Ирану "Росгеология" ведет переговоры с Бюро макропланирования и водных ресурсов государства о выполнении комплексных работ по поиску и оценке запасов подземных вод на всей территории республики, в том числе глубоких горизонтов подземных вод в Восточных провинциях Ирана, сказал собеседник.

Помимо геологической деятельности на территории иностранных государств, "Росгеология" развивает сотрудничество с зарубежными партнерами на территории РФ. "В частности, в конце 2016 года с Китайской нефтесервисной компанией COSL достигнута договоренность о долгосрочном сотрудничестве в морском кластере, в том числе в вопросах проведения сейсморазведочных работ на арктическом шельфе РФ ", — отметил собеседник агентства.

Он также напомнил, что в апреле 2017 года заключено соглашение с японской корпорацией JOGMEC о сотрудничестве в сфере освоения минерально-сырьевой базы на территории РФ, в частности твердых полезных ископаемых, углеводородного сырья и геотермальных ресурсов.