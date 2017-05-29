Госдума прорабатывает меры поддержки глубокой переработки продукции АПК

КАЗАНЬ, 29 мая — РИА Новости, Ирина Дурницына. Госдума РФ выступает за принятие закона и федеральной программы, направленных на поддержку глубокой переработки продукции АПК, заявил председатель комитета Госдумы РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев.

В понедельник в Казани состоялось заседание "круглого стола" по вопросам развития химической промышленности, автомобилестроения и агропромышленного комплекса в рамках выездного заседания комитета Госдумы РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. В частности, обсуждались меры господдержки и стимулирования субъектов малого и среднего бизнеса, вопросы продовольственной безопасности, повышения международной конкурентоспособности отечественной продукции.

"Вопросы, которые мы сегодня обсуждали, это вопросы глубокой переработки сельхозпродукции, поскольку Россия должна быть не только сырьевым придатком, но должна выдавать готовую продукцию… В первую очередь, должна появиться государственная программа, должен появиться федеральный закон, в идеале — чтобы это было синхронизировано", — сказал Жигарев журналистам по окончании заседания.

Он отметил, что более глубокая переработка сельхозпродукции внутри страны — это новые технологии, новые современные производства, создание новых высокотехнологичных рабочих мест. По его словам, идея создания производств по глубокой переработке продукции АПК, предложенная депутатами Госдумы РФ от Татарстана, сегодня более чем актуальна, и Татарстан представляется уникальной площадкой для развития данного направления.

Президент Татарстана Рустам Минниханов в свою очередь подчеркнул, что для республики очень важно данное направление промышленности, а без законодательной поддержки решить стратегические задачи невозможно. Сегодня, по его мнению, России очень важно быть самодостаточной, только в этом случае никакие политические изменения, санкции не будут влиять на состояние страны.

Как уточнил член комитета Госдумы РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Ирек Богуславский, планируется, что финансирование разрабатываемой программы поддержки глубокой переработки продукции АПК составит порядка 3 миллиардов долларов, программа будет рассчитана на 5 лет.

Татарстан еще в 2000-х годах занялся проработкой вопроса создания комплекса глубокой переработки зерновых. В частности, обсуждались перспективы переработки порядка 1 миллиона тонн зерна с получением биоэтанола и таких импортозамещающих продуктов, как глюкоза, протеины, модифицированный крахмал.

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