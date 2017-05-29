Производители табака подсчитали, во сколько обойдется внедрение ЕГАИС

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Применение ЕГАИС (Единой государственной автоматизированной информационной системы) в табачной отрасли будет стоить производителям сигарет, оптовикам и рознице около 47 миллиардов рублей, пишет газета "Коммерсант".

Табачники пришли к выводу, что при введении ЕГАИС финансовая нагрузка на отрасль вырастет более чем в 19 раз. Так, затраты производителей на покупку спецмарок увеличатся с 2,6 миллиарда до 25,5 миллиарда рублей, а внедрение самой системы будет стоить табачным фабрикам, оптовой и розничной торговле около 24 миллиарда рублей, сообщает газета.

Ассоциация "Табакпром" в письме президенту Владимиру Путину выразила обеспокоенность обсуждаемой в правительстве и Совете федерации идеей распространения ЕГАИС на табачную отрасль. Факт отправки письма подтвердили изданию несколько членов ассоциации (в нее входят, в частности, JTI, "БАТ Россия", "Донской табак", и Imperial Tobacco).

В письме отмечается, что ЕГАИС создавалась в 2006 году для контроля за оборотом спиртных напитков и обошлась федеральному бюджету в 5–7 миллиардов рублей. Однако если в алкоголе доля нелегального рынка достигала 40%, а собираемость акциза — около 60%, то в табачной отрасли в прошлом году на нелегальную продукцию приходилось только 2,2% рынка при собираемости акциза 99,9% (466,9 миллиарда рублей с выпущенных 336,2 миллиарда сигарет).

По мнению "Табакпрома", лицензирование производства и оборота табачной продукции может привести к дестабилизации отрасли, снижению темпов налоговых поступлений, резкому росту теневого рынка, снижению конкуренции, уходу с рынка российских фабрик и росту социальной напряженности в обществе.

Ассоциация попросила президента поручить правительству дополнительно проработать вопросы регулирования рынка до конца 2017 года.

В правительстве за ЕГАИС для табака выступает вице-премьер Александр Хлопонин. В марте стало известно о его письме Путину, в котором он предложил создать единого регулятора для табачной отрасли.

Позднее Хлопонин заявил, что дорожную карту по введению ЕГАИС для табака могут разработать в мае. Получить комментарий у пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова в воскресенье изданию не удалось. Пресс-секретарь Хлопонина Наталья Платонова не стала комментировать письмо "Табакпрома".