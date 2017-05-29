Производители табака подсчитали, во сколько обойдется внедрение ЕГАИС

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Применение ЕГАИС (Единой государственной автоматизированной информационной системы) в табачной отрасли будет стоить производителям сигарет, оптовикам и рознице около 47 миллиардов рублей, пишет газета "Коммерсант".
Ассоциация "Табакпром" в письме президенту Владимиру Путину выразила обеспокоенность обсуждаемой в правительстве и Совете федерации идеей распространения ЕГАИС на табачную отрасль. Факт отправки письма подтвердили изданию несколько членов ассоциации (в нее входят, в частности, JTI, "БАТ Россия", "Донской табак", и Imperial Tobacco).
По мнению "Табакпрома", лицензирование производства и оборота табачной продукции может привести к дестабилизации отрасли, снижению темпов налоговых поступлений, резкому росту теневого рынка, снижению конкуренции, уходу с рынка российских фабрик и росту социальной напряженности в обществе.
Ассоциация попросила президента поручить правительству дополнительно проработать вопросы регулирования рынка до конца 2017 года.
Позднее Хлопонин заявил, что дорожную карту по введению ЕГАИС для табака могут разработать в мае. Получить комментарий у пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова в воскресенье изданию не удалось. Пресс-секретарь Хлопонина Наталья Платонова не стала комментировать письмо "Табакпрома".