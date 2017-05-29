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Экономика

Посол: Испания и Россия должны теснее сотрудничать в несанкционных отраслях

08:0429.05.2017
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© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкТуристы в Барселоне. Архивное фотоТуристы в Барселоне. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Испания и Россия должны развивать сотрудничество в тех экономических отраслях, которых не коснулись санкции, рост взаимного товарооборота в начале года 2017 года свидетельствует, что это возможно, заявил в интервью РИА Новости посол Испании в РФ Игнасио Ибаньес.

"Есть очень много областей, которых не коснулись санкции, где, как мы видим, другие европейские страны развивают экономическое сотрудничество. Мы видели, как год от года сокращался экспорт испанской продукции в Россию и российской продукции в Испанию. С обеих сторон было желание изменить эту тенденцию. Экономическая ситуация как в России, так и в Испании улучшилась, что позволило начать год с хороших показателей", — сказал Ибаньес.

В первые два месяца текущего года экспорт из Испании в Россию вырос на 30%, а из России в Испанию – на 57% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С 2013 по 2016 год испанский экспорт в Россию сократился на 43%, до 1,6 миллиарда евро.

Посол напомнил, что на протяжении двух последних лет испанская экономика росла на 3,2% в год, достигнув докризисного уровня. Рост Испании выше, чем в среднем в еврозоне, почти в три раза выше, чем во Франции и в три раза выше, чем в Италии, больше чем в Германии и Великобритании. Согласно прогнозам, испанская экономика вырастет в 2017 году на 2,5%.

Испанские предприниматели "хотят сотрудничать в диверсификации российской экономики", которая по-прежнему чрезмерно зависит от нефтегазового сектора. "Испания и ее предприятия хотят сотрудничать в этом процессе и могут поделиться большим опытом, технологиями", — сказал посол.

Он считает, что межправительственная комиссия Россия-Испания, которая пройдет 29 мая и в которой примут участие министры энергетики двух стран – Александр Новак и Альваро Надаль, а также бизнес-форум с участием руководства крупных компаний, таких как Repsol и Gas Natural Fenosa, "действительно придадут существенный импульс" двустороннему экономическому сотрудничеству.

Отрасли

Среди наиболее перспективных сфер посол выделил транспортную инфраструктуру, напомнив, что Испания по протяженности высокоскоростных железных дорог занимает первое место в Европе и второе в мире (после Китая). Кроме того, Испания — европейский лидер в области автомобильных дорог: из десяти лидирующих компаний в области дорожного строительства шесть – испанские. Еще одна перспективная отрасль – возобновляемые источники энергии, которые составляют 40% всей электроэнергии, производимой в Испании. Страны также заинтересованы в развитии сотрудничества в телекоммуникациях.

По просьбе российской стороны будет создана двусторонняя рабочая подгруппа малого и среднего бизнеса. Поскольку основа испанской экономики именно малые и средние предприятия, "система комплексной поддержки этого вида компаний может быть очень полезна России".

Как сообщил Ибаньес, в работе бизнес-форума примут участие предприятия в областях энергетического сектора, железных дорог, строительства, а также испанские лидеры по инвестициям в Россию – компании по производству строительных материалов, автопромышленного и агропромышленного комплексов.

Посол также напомнил о хороших перспективах сотрудничества в области туризма: в прошлом году поток российских туристов в Испанию увеличился на 2,2%, растет и число испанцев, посещающих Россию. По мнению Ибаньеса, проведение в России Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу "привлечет внимание к России в Испании". "Испания может поделиться большим опытом с Россией в туристическом секторе и помочь его быстрому развитию", — сказал он. Кроме того, глава дипмиссии выразил надежду, что испанские компании в области туризма, в частности гостиничные сети, также расширят свое присутствие на российском рынке.

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