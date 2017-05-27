Китайских инвесторов заинтересовало строительство тоннеля в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости, Виктор Лященко. Китайские инвесторы заинтересовались проектом строительства тоннеля через Керченский пролив, сообщил министр экономического развития республики Андрей Мельников.
"Одно из рабочих предложений, которое звучало — был проявлен интерес к строительству тоннеля параллельно с мостом, будем обсуждать, так это или нет. Те технологии, которые могут китайские предприниматели предложить, они говорят, что могут это сделать с достаточно скромными затратами", — сказал Мельников в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".
Кроме того, по словам Мельникова, китайские компании уже задействованы в строительстве нового аэропорта в Симферополе.
"Китайских товарищей интересует инфраструктура, потому что это большие объемы потенциальных инвестиций", — рассказал министр о контактах представителей властей Крыма и китайских бизнесменов и интересах зарубежных инвесторов.
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