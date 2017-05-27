В ТПП считают, что ограничение наценки ритейлеров приведет к росту цен

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Введение ограничения наценки на продукты в торговых сетях может привести к росту цен и сокращению ассортимента на полках, заявил в интервью РИА Новости президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин.

В начале мая одна из российских потребительских организаций, Национальный союз защиты прав потребителей, предложила ограничить наценку торговых сетей к ценам на продукты. По мнению авторов инициативы, она поможет удовлетворить спрос населения на качественные продукты и поддержать производителей. Подобная идея вызвала критику со стороны ритейла, а также объединений потребителей и производителей.

"Размер наценки зависит не только от инициативы продавца, желающего заработать, но складывается из множества затрат, среди которых та же арендная плата, налоги, транспортные расходы и прочие факторы. Есть определенный риск того, что с ограничением предельной наценки потребители могут столкнуться с проблемой роста цен и сокращением ассортимента на полках", — заявил Катырин, комментируя эту идею.

Он добавил, что на данный момент речь должна идти о более эффективном развитии конкурентной среды для представителей мелкоформатной торговли, а не об ограничении розничных сетей.

"Необходимо поддерживать несетевую торговлю, возможно, с помощью льгот, снижения арендной платы и налогов, создания оптовой базы закупок и так далее", — сказал Катырин в преддверии Петербургского международного экономического форума, который пройдет в начале июня.