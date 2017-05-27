"Роснефть" и ЛУКОЙЛ допуситили до нефтяного тендера в Мексике

МЕХИКО, 27 мая – РИА Новости. "Дочки" сразу двух российских компаний: "Роснефти" и ЛУКОЙЛа – допущены до участия в нефтяном тендере в Мексике, говорится в полученном РИА Новости сообщении национальной комиссии по углеводородам латиноамериканской страны.

Компании LLC RN-Shelf South и LUKOIL International Upstream Holding прошли предварительную квалификацию для участия в первом тендере второго раунда продажи прав на разработку 15 нефтяных блоков на мелководье Мексиканского залива, расположенных в нефтяных провинциях Тампико-Мисантла, Веракрус и Куэнкас-дел-Сурэсте.

"Следующим этапом станет подача компаниями своих ценовых предложений, которые будут оглашены на тендере", — пояснил РИА Новости источник, знакомый с порядком проведения тендера. Он должен пройти 19 июня.

Всего в тендере будут участвовать 26 компаний из 15 стран, причем 20 идут на соревнование в индивидуальном порядке, остальные – в виде консорциумов. Среди них такие известные мировые игроки нефтяного рынка, как Chevron, ConocoPhillips, ENI, Pemex, Repsol, Shell, Total.

По оценке мексиканской стороны, выставленные на тендер блоки имеют предварительную оценку перспективных запасов почти в 1,6 миллиарда баррелей нефтяного эквивалента.